Principal
Mandan a la cárcel a sujeto que tenía en su poder distintitos tipos de drogas
El pasado 5 de octubre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de la presencia sospechosa de un hombre en la avenida El Paseo, colonia Miramonte, en San Salvador.
Se trataba de Mauro Alfredo Bernal Henríquez quien al ser intervenido por los agentes se le encontró una bolsa plástica con cierre hermético que contenía una porción pequeña de sustancia cristalina, dos bolsas con polvo blanco y otra con material vegetal. La prueba de campo practicada a las evidencias dio resultado positivo a metanfetaminas, cocaína y marihuana.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado y procesado en Juzgado Noveno de Paz de San Salvador que decretó, en audiencia inicial, la instrucción formal con detención provisional contra Bernal Henríquez, por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
En la audiencia, la juzgadora determinó que existen indicios suficientes sobre la existencia del ilícito y la probable participación del imputado, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción.
Internacionales
Monja famosa de TikTok resultó ser un estafador que había sido detenido en 2016
Una viral «monja» de TikTok, quien se apoda como «Madre Teresa», resultó ser una persona que en 2016 fue detenida por estafar a un comité de vivienda en Copiapó, por una suma de 20 millones.
Se trata de la cuenta @grutasantarita, quién actualmente se viste de hábito y acude a hospitales, realizando obras de caridad.
Hace 9 años, el sujeto, llamado Andrés Alfaro Araya, se hacía pasar por un cura llamado «Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta». Sin embargo, fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) por estafar a familias de Copiapó, tras prometerles el acceso a una vivienda.
La «Madre Teresa», quien asegura ser parte de la congregación Samaritanas del Corazón de Jesús, posee incluso una cuenta de Instagram, en la que se dedica a vender diferentes objetos religiosos, como rosarios.
Luego de ser cuestionada por un medio televisivo, la «monja» aseguró que «no, yo soy Teresa». «Si bien es cierto fui acusada de esa estafa en el año 2016, ahora soy monja, tengo mi Arzobispo, somos de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, que es una iglesia que está regulada por el Ministerio de Justicia», aseveró.
«Soy religiosa, soy Carmelita Samaritana», añadió, y destacó su trabajo caritativo en el Hospital de Copiapó. «Es fácil agarrarse de (lo que hice) hace 10 años atrás, pero no de lo que estoy haciendo actualmente».
Asimismo, negó estafar a la gente y engañarlas con un traje de hábito. «Ese fue el pasado», añadió.
Cabe mencionar que, en los videos, también aparece un «sacerdote», Eugenio, quien sería su pareja y con quien vive en Las Condes.
Desde la Conferencia Episcopal señalaron que «no tienen antecedentes ni facultades para investigar situaciones de engaño» como la anterior y que «es lamentable que algunas personas puedan aprovecharse de la buena fe de otras».
Principal
Capturan a sujeto que amenazaba con un arma falsa en San Salvador
Durante un patrullaje rutinario, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados por ciudadanos sobre la presencia de un individuo que realizaba amenazas con un arma de fuego.
La rápida intervención de los oficiales permitió la captura de Juan Carlos Ayala Rodríguez, quien portaba una pistola de plástico con la que intimidaba a las personas en la vía pública.
“Hoy fue con un arma de plástico, pero no vamos a permitir que mañana sea con un arma real. Este sujeto será sacado ya de la sociedad y tendrá que responder ante la justicia”, señaló Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.
Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana y actuar con firmeza ante cualquier intento de alterar el orden público.
Internacionales
Hombre orina el Altar Papal de la Basílica de San Pedro frente a cientos de peregrinos
A las 9:30 de la mañana de ayer, un hombre protagonizó un grave acto de profanación en la Basílica de San Pedro al orinar sobre el Altar Papal, mientras se celebraba la Santa Misa en el Altar de la Cátedra.
El hecho, presenciado por cientos de peregrinos, causó conmoción entre los asistentes y obligó a las autoridades eclesiásticas a suspender momentáneamente la liturgia.
Fuentes del Vaticano confirmaron que el individuo fue detenido de inmediato y puesto a disposición de las autoridades competentes. Aunque no se ha revelado su identidad ni nacionalidad, se informó que se investigan los motivos que lo llevaron a cometer el acto.
El Vaticano aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado del Altar Papal ni los pasos que se seguirán para su purificación ritual, práctica habitual en casos de profanación dentro de templos sagrados.