Capturan a sujeto que amenazaba con un arma falsa en San Salvador

Una viral «monja» de TikTok, quien se apoda como «Madre Teresa», resultó ser una persona que en 2016 fue detenida por estafar a un comité de vivienda en Copiapó, por una suma de 20 millones.

Se trata de la cuenta @grutasantarita, quién actualmente se viste de hábito y acude a hospitales, realizando obras de caridad.

Hace 9 años, el sujeto, llamado Andrés Alfaro Araya, se hacía pasar por un cura llamado «Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta». Sin embargo, fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) por estafar a familias de Copiapó, tras prometerles el acceso a una vivienda.

La «Madre Teresa», quien asegura ser parte de la congregación Samaritanas del Corazón de Jesús, posee incluso una cuenta de Instagram, en la que se dedica a vender diferentes objetos religiosos, como rosarios.

Luego de ser cuestionada por un medio televisivo, la «monja» aseguró que «no, yo soy Teresa». «Si bien es cierto fui acusada de esa estafa en el año 2016, ahora soy monja, tengo mi Arzobispo, somos de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, que es una iglesia que está regulada por el Ministerio de Justicia», aseveró.

«Soy religiosa, soy Carmelita Samaritana», añadió, y destacó su trabajo caritativo en el Hospital de Copiapó. «Es fácil agarrarse de (lo que hice) hace 10 años atrás, pero no de lo que estoy haciendo actualmente».

Asimismo, negó estafar a la gente y engañarlas con un traje de hábito. «Ese fue el pasado», añadió.

Cabe mencionar que, en los videos, también aparece un «sacerdote», Eugenio, quien sería su pareja y con quien vive en Las Condes.

Desde la Conferencia Episcopal señalaron que «no tienen antecedentes ni facultades para investigar situaciones de engaño» como la anterior y que «es lamentable que algunas personas puedan aprovecharse de la buena fe de otras».

