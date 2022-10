Buscan a hombre por asesinar a su esposa de un balazo en la cabeza frente a sus hijos

Una madre de tres hijos de Nueva York fue asesinada a tiros la semana pasada, y la policía cree que su esposo de quien ya estaba separada y fuera arrestado el día anterior por cargos de violencia doméstica tras agredirla, es responsable de su fallecimiento.

Keaira Bennefield, de 40 años de edad, fue asesinada el 5 de octubre mientras estaba sentada dentro de su automóvil frente a la casa de su madre, según Spectrum News. Dos de sus hijos estaban en el asiento trasero y presenciaron el tiroteo.

Las autoridades emitieron una orden de arresto para su esposo, Adam Bennefield, en relación con el tiroteo.

El asesinato ocurrió solo un día después de que Adam Bennefield fuera liberado de la cárcel luego de un incidente de violencia doméstica en el que supuestamente agredió a Keaira.

Por su parte, People confirmó que los oficiales del Departamento de Policía de Cheektowaga respondieron a una llamada de violencia doméstica en una casa el 28 de septiembre. Cuando llegaron a la escena, Adam Bennefield ya se había ido. Los oficiales le dijeron a Keaira que los contactara si regresaba.

Al día siguiente, Keaira publicó un video de una supuesta agresión en su página de Facebook. Cuando los oficiales vieron el video el 2 de octubre, arrestaron a Adam y lo acusaron de un cargo de agresión en tercer grado, dos cargos de conducta delictiva en cuarto grado, un cargo de amenazas en segundo grado, un cargo de encarcelamiento ilegal en segundo grado y un cargo de acoso en segundo grado.

Sin embargo, Adam Bennefield no permaneció en la cárcel. Según WIVB-TV, fue puesto en libertad bajo palabra pocas horas después de su arresto. Todavía no se declaró culpable de los cargos y los registros judiciales no reflejan un abogado autorizado para hablar en su nombre.

El día después de su liberación, la policía dice que Adam Bennefield disparó en la cabeza a su ex pareja. Huyó de la escena y las autoridades aún lo están buscando.

La policía le dice a WKBW-TV que Adam Bennefield es considerado armado y peligroso. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe llamar a Crimestoppers WNY al 7 16-867-6161. Se ofrece una recompensa de $7,500 de dólares por información que conduzca a su arre