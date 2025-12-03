Bethy Arana arremete contra su audiencia en transmisión en vivo

Bethy Arana, creadora de contenido político, protagonizó un fuerte intercambio durante una transmisión en vivo en la que arremetió contra parte de su audiencia y denunció recibir ataques constantes en redes sociales. Arana afirmó sentirse “cansada” de lo que considera agresiones digitales y cuestionó la manera en que ciertos sectores reaccionan a su trabajo.

Durante su intervención, señaló que en plataformas digitales se enfrentan insultos, amenazas y desinformación, lo que describió como un ambiente hostil para quienes buscan “defender la verdad y la justicia”, según dijo. También aseguró que el fanatismo político ha influido en la forma en que se interpretan sus mensajes y en la propagación de contenidos «manipulados».

Bethy Arana afirmó que las agresiones en su contra la han hecho pensar en dejarlo todo, lamentando ser objeto de insultos mientras “solo lucha por la verdad y la justicia”, y remató con una frase contundente hacia quienes la atacan: “Si la gente quiere comer mier#, pues que coma mier#”.

Arana sostuvo que continúa con su labor por personas que, a su criterio, han sido detenidas de manera injusta, mencionando casos específicos que motivan su permanencia en el debate público. Asimismo, criticó a figuras y comunidades digitales que, según afirmó, lucran con su imagen mientras la atacan.

La transmisión cerró con un mensaje en el que expresó su agotamiento por el clima político y social, asegurando que evalúa la continuidad de sus intervenciones públicas ante el incremento de agresiones en línea.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...