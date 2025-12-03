Principal
Bethy Arana arremete contra su audiencia en transmisión en vivo
Bethy Arana, creadora de contenido político, protagonizó un fuerte intercambio durante una transmisión en vivo en la que arremetió contra parte de su audiencia y denunció recibir ataques constantes en redes sociales. Arana afirmó sentirse “cansada” de lo que considera agresiones digitales y cuestionó la manera en que ciertos sectores reaccionan a su trabajo.
Durante su intervención, señaló que en plataformas digitales se enfrentan insultos, amenazas y desinformación, lo que describió como un ambiente hostil para quienes buscan “defender la verdad y la justicia”, según dijo. También aseguró que el fanatismo político ha influido en la forma en que se interpretan sus mensajes y en la propagación de contenidos «manipulados».
Bethy Arana afirmó que las agresiones en su contra la han hecho pensar en dejarlo todo, lamentando ser objeto de insultos mientras “solo lucha por la verdad y la justicia”, y remató con una frase contundente hacia quienes la atacan: “Si la gente quiere comer mier#, pues que coma mier#”.
Arana sostuvo que continúa con su labor por personas que, a su criterio, han sido detenidas de manera injusta, mencionando casos específicos que motivan su permanencia en el debate público. Asimismo, criticó a figuras y comunidades digitales que, según afirmó, lucran con su imagen mientras la atacan.
La transmisión cerró con un mensaje en el que expresó su agotamiento por el clima político y social, asegurando que evalúa la continuidad de sus intervenciones públicas ante el incremento de agresiones en línea.
Internacionales
Mujer pierde la vida por oponerse a robo de su motocicleta
Durante la noche de este lunes, una mujer perdió la vida al oponerse que le robaran su vehículo. El crimen se registró en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.
Los atacantes forcejearon con su víctima para quitarle a su moto, al ver que no quería entregarla le dispararon dos veces en la cabeza.
El hecho ocurrió en la 48 calle y calzada Aguilar Batres, a donde llegaron los Bomberos Municipales para atender a la víctima pero estaba sin vida.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que la moto no fue encontrada en la escena del crimen y que solo había manchas de sangre
Hombre tiene desenlace fatal en Sonsonate producto a un mal amor
En las últimas horas, un hombre perdió la vida tras ingerir alcohol en exceso, reportan este martes las autoridades.
De acuerdo con la información, el suceso tuvo lugar esta mañana en la calle «Sin Ley», en la ciudad de Sonsonate.
Las autoridades identificaron al fallecido como Óscar Antonio Amaya Urias, quien era ebrio consuetudinario y compartía bebidas alcohólicas con otras personas.
Por este incidente las autoridades procesaron la escena y descartaron que el hombre haya fallecido por un hecho violento.
Arte
Aperturan salas con realidad virtual en el MUNA
El Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán está siendo modernizado esta vez con la apertura de salas de realidad virtual
Ahora los visitantes trascienden de la observación pasiva a la inmersión activa, de la vitrina distante a la narrativa viva.
El ministro de Cultura; Raul Castillo, destacó que se está dando un salto de calidad con la introducción de realidad virtual y la reconstrucción facial de algunas osamentas con las que cuenta este recinto
Agregó que con este proyecto pionero se marca un antes y un después en la museografía salvadoreña, mediante una revitalización profunda e innovadora en diferentes salas de este recinto.