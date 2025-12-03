Principal
Denuncian a conductor temerario que pudo ocasionar un accidente en Chalatenango
A través de redes sociales se ha hecho una denuncia ciudadana en contra de un conductor, que, de manera temeraria, maneja sobre la carretera Longitudinal del Norte, en Chalatenango.
Según reza la denuncia, el conductor pudo ocasionar un accidente de tránsito al tener problemas para controlar el vehículo pesado sobre el tramo que de El Paraíso conduce hacia el desvío de Amayo.
Las imágenes compartidas en las redes muestran el momento cuando otros vehículos realizan maniobras defensivas, para evitar una colisión.
Ciudadanos hacen el llamado a las autoridades correspondientes a intervenir al conductor, debido a que su conducta irresponsable al volante representa un peligro para las demás personas.
Su familia le mata al novio y ella se casa con el cadáver
Una mujer identificada como Aanchal Mamidwar, de 21 años, se casó con su difunto novio, Saksham Tate, en la provincia de Nanded, India, después de que el padre y el hermano de la joven lo asesinaran porque era de una casta inferior y desaprobaban su relación.
Según la información de la joven, su novio se encontraba con unos amigos cuando inició una pelea con el hermano de su prometida. En un momento dado, el agresor sacó un arma y disparó a la pareja de su hermana, perforándole las costillas. luego, golpeó la cabeza de la víctima contra una baldosa, causándole la muerte.
Al enterarse de lo ocurrido, la mujer fue a la casa de su prometido y en un acto de desafío, aplicó cúrcuma sobre su cuerpo inerte y bermellón en su propia frente, «casándose» públicamente con él en su funeral y haciendo «inmortal» su amor.
«Nuestro amor triunfó, incluso con la muerte de Saksham; mi padre Gajanan y mis hermanos Himesh y Sahil perdieron», afirmó.
Los tres implicados fueron detenidos por la policía, que ha presentado una denuncia por asesinato de honor contra ellos e investiga el caso. Por su parte, la joven ha pedido que los condenen a la horca.
Doctor SV ha permitido descongestionar el sistema tradicional de salud
El gerente de Operaciones Médicas de Doctor SV, Reynaldo Reina, explicó durante una entrevista televisiva, los beneficios que ha traído a la población dicha plataforma.
A decir del funcionario, con esta nueva herramienta se descentraliza el sistema tradicional de salud, ya que los salvadoreños ya no tienen que desplazarse a un centro asistencial.
“Beneficiamos al usuario que consulta con nosotros de manera directa, brindándole atención y al que no consulta de manera indirecta, porque tiene más espacio en los establecimientos de primer nivel para ser atendido por una emergencia en específico”, explica.
Agregó que Doctor SV es la puerta de entrada al sistema de salud como las unidades de salud o clínicas, porque las enfermedades más comunes y que requieren únicamente la intervención de un médico y no un área de emergencia o un hospital en físico.
Entre tanto, el Director de Doctor SV, Manuel Bello explicó que desde la entrada en vigencia de la App se ha registrado más de 200 mil descargas y se ejecutan un promedio de entre 10 y 11 mil consultas diarias.
Destaca además que la aplicación incorpora tecnología innovadora y avanzada, pero se mantiene como una herramienta sencilla y amigable, diseñada para facilitar el acceso a servicios médicos las 24 horas del día.
Estafador convenció a su víctima que podía obtener ganancias con solo dar “me gusta” a ciertas publicaciones
El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango ordenó que Carlos Alfredo S. O., de 30 años, enfrente la etapa de instrucción del juicio en su contra.
Al procesado se le imputa el delito de estafa en perjuicio de Tatiana Esmeralda M. M., de 22 años.
Según la Fiscalía General de la República, el pasado 2 de enero, la víctima recibió una propuesta de trabajo desde casa, solo debía invertir cierta cantidad de dinero, con la promesa de obtener mayores ganancias a cambio de dar “me gusta” a ciertas publicaciones en redes sociales.
La víctima hizo lo que le dijo el acusado hasta que su cuenta acumuló suficientes utilidades y cuando quiso retirar su dinero fue bloqueada.
La cantidad de dinero que reclama la víctima al estafador es de $4,818, detalló la fuente judicial.
En audiencia inicial, el citado juzgado ordenó que el caso pase a la etapa de instrucción con medidas alternas a la detención.
Dichas medidas consisten en presentarse una vez al mes ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y mantener su domicilio actual.