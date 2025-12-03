Principal
Capturan a conductor de tractor que atropelló a mujer que trabajaba en un cañal en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) ha procedido a la captura del conductor del tractor que atropelló y causó la muerte de una mujer en San Miguel Centro.
El aprehendido corresponde a José Adán Vásquez Rosa, de 45 años, quien será sometido a las investigaciones y ante el proceso judicial correspondiente por el delito de homicidio culposo.
Según la información policial, Vásquez Rosa retrocedió la maquinaria agrícola y atropelló a la mujer que recolectaba caña de azúcar, en una finca ubicada en el cantón Las Lomitas, en San Miguel Centro.
La víctima, quien fue identificada como Lilian Torres, fue trasladada a un hospital donde posteriormente falleció debido a las graves lesiones.
Por su parte, Vásquez Rosa huyó del lugar, pero fue ubicado cerca del desvío Los Sánchez, sobre la carretera que de San Miguel conduce al cantón Delirio, San Miguel Centro.
Internacionales
Mujer pierde la vida por oponerse a robo de su motocicleta
Durante la noche de este lunes, una mujer perdió la vida al oponerse que le robaran su vehículo. El crimen se registró en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.
Los atacantes forcejearon con su víctima para quitarle a su moto, al ver que no quería entregarla le dispararon dos veces en la cabeza.
El hecho ocurrió en la 48 calle y calzada Aguilar Batres, a donde llegaron los Bomberos Municipales para atender a la víctima pero estaba sin vida.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que la moto no fue encontrada en la escena del crimen y que solo había manchas de sangre
Principal
Hombre tiene desenlace fatal en Sonsonate producto a un mal amor
En las últimas horas, un hombre perdió la vida tras ingerir alcohol en exceso, reportan este martes las autoridades.
De acuerdo con la información, el suceso tuvo lugar esta mañana en la calle «Sin Ley», en la ciudad de Sonsonate.
Las autoridades identificaron al fallecido como Óscar Antonio Amaya Urias, quien era ebrio consuetudinario y compartía bebidas alcohólicas con otras personas.
Por este incidente las autoridades procesaron la escena y descartaron que el hombre haya fallecido por un hecho violento.
Arte
Aperturan salas con realidad virtual en el MUNA
El Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán está siendo modernizado esta vez con la apertura de salas de realidad virtual
Ahora los visitantes trascienden de la observación pasiva a la inmersión activa, de la vitrina distante a la narrativa viva.
El ministro de Cultura; Raul Castillo, destacó que se está dando un salto de calidad con la introducción de realidad virtual y la reconstrucción facial de algunas osamentas con las que cuenta este recinto
Agregó que con este proyecto pionero se marca un antes y un después en la museografía salvadoreña, mediante una revitalización profunda e innovadora en diferentes salas de este recinto.