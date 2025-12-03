Capturan a conductor de tractor que atropelló a mujer que trabajaba en un cañal en San Miguel

La Policía Nacional Civil (PNC) ha procedido a la captura del conductor del tractor que atropelló y causó la muerte de una mujer en San Miguel Centro.

El aprehendido corresponde a José Adán Vásquez Rosa, de 45 años, quien será sometido a las investigaciones y ante el proceso judicial correspondiente por el delito de homicidio culposo.

Según la información policial, Vásquez Rosa retrocedió la maquinaria agrícola y atropelló a la mujer que recolectaba caña de azúcar, en una finca ubicada en el cantón Las Lomitas, en San Miguel Centro.

La víctima, quien fue identificada como Lilian Torres, fue trasladada a un hospital donde posteriormente falleció debido a las graves lesiones.

Por su parte, Vásquez Rosa huyó del lugar, pero fue ubicado cerca del desvío Los Sánchez, sobre la carretera que de San Miguel conduce al cantón Delirio, San Miguel Centro.

