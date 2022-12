Hoy más que nunca se respira el espíritu navideño en el centro capitalino, gracias al plan de seguridad implementado por el Gobierno

Música, colorido y una variedad de decoraciones navideñas es lo que impera por las noches en las plazas Morazán, Gerardo Barrios y el Parque Libertad, en San Salvador. El ambiente navideño y el clima de seguridad que hoy se vive en el Centro Histórico se ha convertido en la excusa perfecta para que parejas, grupos de amigos y familias enteras se reúnan en el lugar.

Al recorrer las plazas y el parque es frecuente observar tanto a salvadoreños como extranjeros sacando de sus bolsos y bolsillos celulares o cámaras para tomarse la respectiva fotografía del recuerdo.

#PlanControlTerritorial | El Gobierno del Presidente @nayibbukele continúa implementando medidas de seguridad en todo el territorio. En el Centro Histórico de San Salvador, las personas transitan con plena tranquilidad y avalan estás acciones. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/nr2UFuKVpa — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) December 10, 2022

Posando dentro de una de las figuras que adornan la plaza Gerardo Barrios nos encontramos a la familia Mendoza, quienes actualmente residen en la provincia de Alberta, en Canadá. Los Mendoza, tardaron una década en tomar la decisión de regresar a El Salvador para disfrutar nuevamente de una temporada navideña, esto, según comentaron, debido a la inseguridad y la poca efectividad para combatirla generada por las medidas de seguridad implementadas en los Gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén del FMLN.

«Ahora vemos como en el centro de San Salvador se vive un ambiente navideño, totalmente sano. Teníamos 10 años de no venir, por el temor de la delincuencia, pero ahora estamos muy complacidos con lo que está pasando. La seguridad está excelente, la verdad no me esperaba que en el país se viviera un clima así, más en la noche», señaló Wendy de Mendoza.

Agregó «Había escuchado que El Salvador era seguro, pero igual no creía mucho, pero ahora que lo hemos comprobado ya puedo decir que regresaré más seguido».

La seguridad y alegría que Wendy, su esposo y su hija experimentaron en la capital salvadoreña los ha llevado a visitar el Centro Histórico en tres ocasiones en una semana.

«A las autoridades les digo: espero que este ambiente de seguridad siga así o mejor, para terminar con la delincuencia», indicó la compatriota.

#PlanControlTerritorial | Manuel Barillas, ciudadano que transita por el Centro Histórico de San Salvador manifiesta que ahora los ciudadanos pueden salir con mayor libertad. Agradece el trabajo realizado la @PNCSV y por la @FUERZARMADASV. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/fs9f2q2hkq — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) December 10, 2022

Al igual que los Mendoza, 15 integrantes de la familia Rivera, de Apopa, se dieron cita al centro capitalino para divertirse y disfrutar del ambiente navideño. «Este año se siente más seguridad, uno puede andar más tranquilo disfrutando de todas las decoraciones. Hace unos diez o cinco años ni si quiera nos imaginábamos que en el centro de San Salvador se iba a poder andar de noche con tanta libertad y sin temor a la delincuencia», comentó Jhoalmo Rivera.

Otro de los atractivos navideños que las familias y grupos de amigos visitan en esta época, es el parque Cuscatlán, el lugar se ha convertido en el punto de encuentro ideal para disfrutar de la alegría y colorido de las figuras a gran escala que la alcaldía capitalina ha instalado a lo largo y ancho de todo el recinto.

Los visitantes aseguran que la seguridad brindada por los policías y militares que permanecen en el lugar les motiva a permanecer en el parque hasta altas horas de la noche.

