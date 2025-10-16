Nacionales
VIDEO | Así fue como una mujer agredió a varias pasajeras de la ruta 6
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer agrede a varias pasajeras dentro de una unidad del transporte colectivo de la ruta 6, que se dirige hacia Ciudad Futura.
Según denuncias compartidas en redes, la agresora primero golpeó a una mujer al subir al microbús y, posteriormente, atacó a otra pasajera que viajaba con una niña pequeña.
La situación obligó la intervención de agentes policiales, quienes lograron bajar a la mujer de la unidad.
Hasta el momento, las autoridades desconocen los motivos detrás del comportamiento agresivo de la mujer.
Nacionales
Alcaldía de San Salvador Centro refuerza planes de limpieza para prevenir emergencias por lluvias
Empleados de la Unidad de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador se encuentran activos ante la alerta naranja emitida por Protección Civil debido a las intensas lluvias que afectan el país.
Durante la mañana, los trabajadores realizaron labores de limpieza y fumigación en el río Matalapa, ubicado en el barrio La Vega, donde retiraron grandes cantidades de desechos sólidos que contaminaban el agua y obstruían el flujo, aumentando el riesgo de desbordes que podrían afectar a los habitantes.
Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población a evitar tirar basura en la calle, recordando que cada acción tiene consecuencias directas en la seguridad y el bienestar de la comunidad.
Nacionales
Conductor pierde el control y choca contra tubos metálicos en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un accidente de tránsito ocurrido sobre el bulevar del Hipódromo, en la colonia San Benito de San Salvador, donde el conductor de una camioneta perdió el control y chocó contra unos tubos metálicos ubicados a la orilla de la vía, en dirección a la rotonda de la Plaza Italia.
De acuerdo con las autoridades, el responsable huyó del lugar tras el percance, dejando abandonado el vehículo. Personal de la División de Tránsito realiza las investigaciones para determinar las causas del accidente y la identidad del conductor.
Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), entre el 1.º de enero y el 15 de octubre de este año se registran 17,001 accidentes de tránsito en el país, que han dejado 10,161 lesionados y 932 fallecidos.
Las principales causas de estos percances son la distracción al conducir (4,316 casos), invasión de carril (3,605), no guardar distancia (2,342), irrespeto a las señales de tránsito (2,205) y exceso de velocidad (1,008).
Nacionales
STISSS rinde homenaje al vicepresidente Félix Ulloa por su aporte al sindicalismo salvadoreño
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) otorgó un reconocimiento al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en un acto donde se destacó su trayectoria y aporte al movimiento sindical del país.
En la ceremonia participó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien acompañó al secretario general del STISSS, Edwin Ortez, durante la entrega del reconocimiento.
Castro reafirmó su compromiso de mantener vivo el legado del vicemandatario y destacó su contribución al fortalecimiento del sindicalismo salvadoreño.
El evento concluyó con la entrega formal del reconocimiento, en la que Ortez calificó a Ulloa como una figura clave en la historia del STISSS y del movimiento sindical en El Salvador.