Connect with us

Nacionales

Video evidencia imprudencia de microbusero que puso en riesgo a pasajeros en San Salvador

Publicado

Hace 29 minutos

el

Un microbusero de la ruta 140 fue captado mientras utilizaba su celular durante casi todo el recorrido, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros, según denunciaron ciudadanos afectados.

El hecho ocurrió en el tramo entre Apopa y San Martín, en San Salvador, y fue registrado en video por uno de los usuarios del transporte. La denuncia señala que la conducta del conductor generó temor entre los pasajeros por el posible riesgo de un accidente.

“Para muchos esto podría parecer algo insignificante, pero así suceden los grandes accidentes. Las desgracias se pueden evitar”, expresó uno de los denunciantes.

Los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades competentes para que investiguen el caso y se garantice la seguridad de los usuarios del transporte público.

Related Topics:
Continuar Leyendo
PUBLICIDAD
Publicidad

Nacionales

Siguen las labores para localizar a personas desaparecidas tras choque de lanchas en lago de Ilopango

Publicado

Hace 40 minutos

el

10 noviembre, 2025

Por

Unidades acuáticas especializadas y equipos de socorro mantienen por segundo día consecutivo las labores de búsqueda de personas desaparecidas tras un accidente acuático en la zona de Joya Grande, en el lago de Ilopango.

El incidente ocurrió el pasado sábado 8 de noviembre, cuando dos lanchas colisionaron dentro del lago, provocando que varios ocupantes cayeran al agua.

Las autoridades iniciaron de inmediato las tareas de rescate, pero la oscuridad durante la madrugada del domingo obligó a suspender temporalmente las operaciones.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los desaparecidos ni las causas que originaron el choque entre las embarcaciones.

Continuar Leyendo

Nacionales

Capturan en Guatemala a pandillero salvadoreño

Publicado

Hace 1 hora

el

10 noviembre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó este lunes la captura de Manuel de Jesús Palma Chamul, alias Tres Pelos, miembro activo de la pandilla 18S, quien había huido hacia Guatemala para evadir la justicia salvadoreña.

Palma Chamul operó durante varios años en el sector de Izalco, Sonsonate, y cuenta con antecedentes penales que datan desde 2004. La institución policial señaló que el detenido porta tatuajes alusivos a estructuras criminales, lo que certifica su afiliación a grupos de pandillas.

El sujeto fue localizado y capturado por autoridades guatemaltecas y entregado a la PNC en la frontera de Las Chinamas, Ahuachapán, para ser puesto a disposición de las autoridades y procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

Continuar Leyendo

Economia

Precios de los combustibles se mantienen estables para esta quincena en El Salvador

Publicado

Hace 1 hora

el

10 noviembre, 2025

Por

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que durante la quincena del 11 al 24 de noviembre de 2025 no habrá aumentos en los precios de los combustibles, los cuales se mantendrán en niveles similares al período anterior, que registró una disminución de hasta $0.06 por galón.

Según el reporte, la gasolina superior costará $3.80 por galón en la zona central, con ligeros incrementos a $3.81 en la occidental y $3.84 en la oriental.

La gasolina regular se mantendrá en $3.50 para la zona central, $3.51 en la occidental y $3.54 en la oriental.

Por su parte, el diésel tendrá un precio de $3.36 por galón en la zona central, $3.37 en la occidental y $3.41 en la oriental.

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído