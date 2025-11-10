Nacionales
PNC captura en La Libertad a pandillero vinculado con tráfico de drogas
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo este lunes a José Alirio Méndez Jiménez, alias Chino, miembro del programa Hollywood de la pandilla MS13, en un sector del departamento de La Libertad.
Según las autoridades, el detenido se dedicaba a la distribución y venta de drogas para financiar las actividades de la pandilla. Méndez Jiménez cuenta con antecedentes penales desde 1998 por delitos como comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de sustancias, así como por agresiones.
La institución policial agregó que el sujeto posee tatuajes alusivos a estructuras criminales y será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.
Nacionales
Brigada humanitaria salvadoreña entrega siete toneladas de medicinas a Jamaica tras huracán Melissa
La brigada humanitaria de El Salvador entregó siete toneladas de medicamentos e insumos médicos al Hospital General Público Savanna-la-Mar, en Westmoreland, Jamaica, como parte de la ayuda para las familias afectadas por el huracán Melissa, que impactó la isla con vientos de hasta 300 km/h y categoría cinco.
Los suministros, que incluyen antibióticos, analgésicos, soluciones endovenosas y gasas, fueron entregados por el personal médico del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) junto a otras instituciones encargadas de la logística.
«Con este aporte, el Gobierno del presidente Nayib Bukele reafirma su compromiso con la solidaridad internacional, llevando alivio y esperanza a cientos de familias jamaiquinas afectadas», indicaron fuentes oficiales.
Al menos 300 personas conforman la comitiva salvadoreña, entre personal médico y rescatistas, que partió a Jamaica a finales de octubre con la misión de colaborar en la entrega y distribución de 50 toneladas de suministros, incluyendo alimentos y atención médica a las comunidades más golpeadas por el huracán.
La OMS catalogó los daños como catastróficos, y el PNUD señaló que Melissa es el huracán más devastador en la historia de Jamaica, afectando gravemente viviendas y vías de acceso. El Gobierno salvadoreño envió tres aviones con ayuda humanitaria para atender la emergencia.
Nacionales
Gobierno invierte $1.2 millones en planta de bombeo en Usulután
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), inauguró el moderno sistema de agua potable en la Planta de Bombeo California, ubicada en el departamento de Usulután.
Con este proyecto se realizó la perforación de un pozo, cisterna, caseta de controles, entre otros. De acuerdo con información oficial, el proyecto representa una inversión de $1.2 millones.
«Este proyecto consiste en la perforación de un pozo, la construcción de una cisterna, los dos rebombeos, la caseta con todos los controles y el espacio para clorar el agua. El sistema también incluye suministro eléctrico y una nueva línea de conducción de tres kilómetros, desde la planta hasta el tanque de California, fortaleciendo la infraestructura hídrica del municipio», explicó el presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo.
Este sistema de bombeo ya se encuentra en funcionamiento. Las autoridades detallan que las pruebas realizadas durante las últimas dos semanas han resultado satisfactorias y muy beneficiosas para la población.
Nacionales
Video evidencia imprudencia de microbusero que puso en riesgo a pasajeros en San Salvador
Un microbusero de la ruta 140 fue captado mientras utilizaba su celular durante casi todo el recorrido, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros, según denunciaron ciudadanos afectados.
El hecho ocurrió en el tramo entre Apopa y San Martín, en San Salvador, y fue registrado en video por uno de los usuarios del transporte. La denuncia señala que la conducta del conductor generó temor entre los pasajeros por el posible riesgo de un accidente.
“Para muchos esto podría parecer algo insignificante, pero así suceden los grandes accidentes. Las desgracias se pueden evitar”, expresó uno de los denunciantes.
Los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades competentes para que investiguen el caso y se garantice la seguridad de los usuarios del transporte público.