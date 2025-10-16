Alcaldía de San Salvador Centro refuerza planes de limpieza para prevenir emergencias por lluvias

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un accidente de tránsito ocurrido sobre el bulevar del Hipódromo, en la colonia San Benito de San Salvador, donde el conductor de una camioneta perdió el control y chocó contra unos tubos metálicos ubicados a la orilla de la vía, en dirección a la rotonda de la Plaza Italia.

De acuerdo con las autoridades, el responsable huyó del lugar tras el percance, dejando abandonado el vehículo. Personal de la División de Tránsito realiza las investigaciones para determinar las causas del accidente y la identidad del conductor.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), entre el 1.º de enero y el 15 de octubre de este año se registran 17,001 accidentes de tránsito en el país, que han dejado 10,161 lesionados y 932 fallecidos.

Las principales causas de estos percances son la distracción al conducir (4,316 casos), invasión de carril (3,605), no guardar distancia (2,342), irrespeto a las señales de tránsito (2,205) y exceso de velocidad (1,008).

