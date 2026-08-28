Nacionales
Trasladan en helicóptero del SEM a menor lesionado tras caer de un árbol
Personal del Sistema de Emergencias Médicas (132 SEM) brindó auxilio y trasladó en helicóptero a un menor que resultó lesionado en el departamento de Chalatenango Sur.
Según los reportes, el menor sufrió una caída desde un árbol, por lo que paramédicos realizaron su traslado hacia un hospital en San Salvador, donde recibiría atención especializada.
La emergencia también contó con el apoyo de socorristas de Cruz Roja Salvadoreña (CRS), quienes coordinaron el traslado del menor.
Hasta el momento, no se cuenta con mayor información sobre las circunstancias en las que ocurrió la caída ni sobre el lugar específico del departamento de Chalatenango Sur donde se registró el percance.
Nacionales
Autoridades descartan que retumbos sean por actividad sísmica en San Salvador
Una serie de retumbos ha generado alarma entre habitantes de distintos sectores de la periferia capitalina. Ante los reportes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aclaró ayer jueves que su red de estaciones sismológicas no registra actividad sísmica inusual relacionada con los sonidos escuchados en diferentes puntos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Entre el 25 y el 27 de agosto, pobladores de sectores como la colonia Satélite, el cantón El Carmen, las cercanías del cerro San Jacinto y la colonia Vista Hermosa reportaron haber escuchado retumbos, lo que generó interrogantes sobre si estos podrían estar relacionados con algún proceso geológico.
De acuerdo con el informe técnico del MARN, la revisión de las estaciones sismológicas instaladas en el AMSS y sus cercanías determinó que los sismogramas no muestran registros de actividad sísmica inusual que pueda asociarse con los retumbos reportados por la población hasta este momento.
El informe también señala que tres señales fueron registradas cerca de las 9:00 a. m. del 26 de agosto en las estaciones de Piamonte, Boquerón, Finca Barrera, UES y SNET. Sin embargo, el análisis técnico estableció que las características de estas señales no corresponden con actividad sísmica local ni volcánica.
Según el MARN, los tiempos de arribo de las señales difieren entre las estaciones y predominan las altas frecuencias. Además, los arribos de fases son impulsivos y presentan las mismas polaridades.
«Los tiempos de arribo son muy diferentes entre estaciones, predominan altas frecuencias, los arribos de fases son impulsivos y muestran las mismas polaridades, lo cual no es consistente con la ocurrencia de un proceso geológico», explicó la institución meteorológica.
MARN recibe reportes de retumbos
El sismólogo del MARN, Keyn Pineda, declaró que la institución ha recibido reportes relacionados con los retumbos, principalmente en la zona de la colonia Satélite y en algunos sectores de La Paz, específicamente en Olocuilta.
«Hemos escuchado un par de reportes donde se menciona la zona de la colonia Satélite, e incluso algunas zonas en La Paz, específicamente en Olocuilta. De momento, nuestra red de estaciones de monitoreo sísmico no ha registrado ninguna señal a la que le podamos atribuir este fenómeno que reporta la población», señaló Pineda.
Hasta este momento, el MARN no identifica una condición de riesgo geológico relacionada con estos sonidos. El Observatorio de Amenazas continuará con el monitoreo permanente para detectar cualquier cambio.
Nacionales
FGR allana dos viviendas en la colonia Escalón por investigación de narcomenudeo
Como parte de una investigación contra una red dedicada al narcomenudeo de droga que era distribuida en bares y establecimientos nocturnos de la capital, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), allanó dos inmuebles ubicados en la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
Estos registros se realizan a raíz de las capturas realizadas ayer de José Manuel Veiztez Zanchez, Andrea Michell Martínez Quiroz y José Manuel Ayala Bonilla, a quienes se les vincula con actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.
Uno de los inmuebles intervenidos se encuentra registrado a nombre de Veiztez Sánchez y durante la madrugada una persona que intentó sustraer evidencia que podrían relacionar a los investigados con actividades de tráfico ilícito de drogas. Este fue detenido en flagrancia e identificado como Jesús Armando Afane Merino.
En ese momento Afane llevaba en una cartera con diferentes tipos de droga y dinero en efectivo.
Tras las respectivas investigaciones, también se ingresó a la vivienda de este último imputado y como resultado de los procedimientos, se incautó marihuana, rivotril, ketamina y otras sustancias ilícitas, además de balanzas, pipas y dinero en efectivo.
La FGR y la PNC continúan con las diligencias de investigación para establecer el grado de participación de los detenidos y recopilar más elementos que permitan fortalecer la investigación.
Nacionales
La Dirección de Obras Municipales ha construido 12 unidades de salud a escala nacional
Con el objetivo de acercar los servicios de salud y contribuir a la prevención de enfermedades en las zonas más alejadas del país, la Dirección de Obras Municipales (DOM) ha construido 12 unidades de salud a escala nacional y actualmente ejecuta otras tres obras de este tipo.
De acuerdo con la DOM, estas instalaciones corresponden a infraestructura moderna que destaca entre los casi 10,000 proyectos que la institución desarrolla en todo el territorio durante sus casi cinco años de existencia.
La institución señaló que las unidades de salud fueron edificadas en zonas estratégicas y de difícil acceso, con espacios adecuados, equipamiento moderno, personal médico calificado y abastecimiento oportuno de medicamentos.
Los establecimientos permiten brindar atención integral a la población en diferentes áreas, entre ellas medicina general, pediatría, odontología, ginecología, psicología, atención de infecciones respiratorias agudas, terapias, fisioterapia, vacunación, curaciones, atención de fracturas, nutrición, laboratorio clínico y servicios de farmacia, entre otros.
Según la DOM, uno de los principales beneficios de estas obras es su ubicación en comunidades donde durante décadas la población enfrentó dificultades para acceder a servicios médicos.
Cuatro de las 12 unidades de salud construidas se encuentran en el departamento de Morazán, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado y que, de acuerdo con la institución, permaneció durante años en abandono estatal. Actualmente, las instalaciones brindan atención a los habitantes de El Divisadero, Sensembra, Yoloaiquín y Yamabal, donde cada distrito cuenta con su propia unidad.
A estas obras se suman las unidades de salud construidas en Azacualpa y Nombre de Jesús, en Chalatenango; Cinquera, en Cabañas; Tecoluca, en San Vicente; San José La Fuente, en La Unión; San Emigdio, en La Paz; y Jucuarán y San Dionisio, en Usulután.
La DOM indicó que, mediante estos proyectos, contribuye a acercar servicios de salud dignos, oportunos y de calidad a miles de salvadoreños, especialmente a quienes durante años carecieron de infraestructura adecuada para la atención médica.
De manera simultánea, la institución avanza en la construcción de nuevas clínicas en Jicalapa, La Libertad Costa; Delicias de Concepción, Morazán; además de una clínica de atención geriátrica y el Club de Retiro para el Adulto Mayor, ubicados en el caserío El Mozote, distrito de Meanguera, Morazán.