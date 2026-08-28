Internacionales
Murió a los 89 años Harald V, rey y «símbolo» de Noruega
El rey Harald V de Noruega falleció este viernes a los 89 años, informó el Palacio Real, con lo que su hijo, el príncipe Haakon, se convierte automáticamente en el nuevo monarca del país.
«Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el rey Harald nos dejó el día de hoy. El rey Harald falleció apaciblemente en el hospital nacional (Rikshospitalet) el viernes 28 de agosto, a las 6H35» (04H35 GMT), señaló el Palacio en un comunicado.
Harald V padecía anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre que provoca una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos. Pese a los reiterados problemas de salud que enfrentó durante los últimos años, el monarca se negó a abdicar y sostuvo que había jurado ejercer su cargo de por vida ante el Parlamento.
El rey permanecía hospitalizado desde el 17 de agosto. Desde el jueves, casi toda su familia lo acompañó, incluido Marius Borg Høiby, hijo de su nuera y nueva reina, Mette-Marit, quien fue condenado recientemente a cuatro años de cárcel por dos violaciones.
El jueves, cuando se informó que el estado de salud del monarca era «extremadamente grave», numerosos ciudadanos acudieron al Palacio Real para depositar flores en su honor.
«Claro que es triste. Es un símbolo de nuestro país. Y naturalmente, es triste que algo tan hermoso termine», declaró a AFP frente al Palacio Maja Otvik, de 36 años.
Por su parte, Caroline Vagle, experta en realeza del diario SE og Hør, comentó a AFP: «Muchos de nosotros tenemos la sensación de haber perdido al abuelo de toda la nación».
Tras anunciarse el fallecimiento, la bandera que ondea sobre el Palacio Real fue colocada a media asta.
Con la muerte de Harald V, el príncipe Haakon, de 53 años, heredero del trono, se convierte automáticamente en rey. Su hija, Ingrid Alexandra, de 22 años, pasa a ser princesa heredera.
El primer ministro Jonas Gahr Store expresó su «profunda tristeza», mientras que las autoridades decretaron luto nacional hasta el día de los funerales.
Las casas reales europeas también expresaron sus condolencias y rindieron homenaje al monarca, quien estaba emparentado con las familias reinantes de Inglaterra y España.
El rey Carlos III destacó la «calidez y humildad» de su «querido primo» Harald. Por su parte, la Casa Real española resaltó su «dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35 años de reinado».
También enviaron mensajes de condolencias y homenaje los reyes de Países Bajos, Bélgica, Suecia y Dinamarca.
Modernidad y escándalos
Harald V llegó al trono de Noruega en 1991, tras el fallecimiento de su padre, Olav. Durante sus 35 años de reinado, encarnó una imagen de una Noruega abierta y tolerante.
«Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí», afirmó en 2016, durante un discurso por sus 25 años como monarca. «Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada», añadió.
En los últimos años, la familia real también enfrentó diversos escándalos, dos de ellos relacionados con Mette-Marit.
En enero de este año, la publicación de un conjunto de archivos relacionados con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein reveló la amistad, hasta entonces desconocida, que mantenía con la princesa Mette-Marit, esposa de Haakon.
Entre los archivos figuraban mensajes formulados en tono íntimo entre 2011 y 2014, cuando Epstein ya había sido condenado en Estados Unidos por solicitar los servicios sexuales de una menor.
Mette-Marit, quien padece una enfermedad pulmonar incurable que la obligó a recibir un trasplante de pulmones en junio, también ha enfrentado los problemas judiciales de su hijo Marius Borg Høiby, nacido en 2001 de una relación anterior a su matrimonio con Haakon.
El joven, de 29 años, fue condenado en junio a cuatro años de cárcel por dos violaciones, una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero, además de otros 32 cargos.
Borg Høiby apeló la condena y, mientras espera el nuevo proceso, permanece bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico.
Internacionales
Suben 2.12 % los precios globales del petróleo
Los precios del petróleo cerraron al alza este jueves, mientras los operadores siguen de cerca los últimos acontecimientos en Oriente Medio, especialmente aquellos relacionados con el estratégico estrecho de Ormuz.
El crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, aumentó un 2.12 %, hasta los $89.70 por barril.
Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos y también para entrega en octubre, registró un incremento del 1.58 %, hasta los $83.53 por barril.
A inicios de esta semana, Irán y Omán, cuyas costas forman parte del estrecho de Ormuz, informaron que continúan negociando futuros acuerdos de tránsito y que analizan un acuerdo marco para establecer un «corredor temporal», que incluiría disposiciones para una operación de desminado de la vía.
En paralelo, el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes está impidiendo la importación de gasolina, en un momento en que la producción nacional no es suficiente para cubrir el consumo, según advirtió el miércoles un alto responsable de la República Islámica.
«La producción de gasolina es insuficiente y, a causa del bloqueo naval estadounidense, no podemos importar», afirmó el vicepresidente encargado de asuntos ejecutivos, Mohammad Jafar Qaempanah, citado por la agencia oficial Irna.
Internacionales
Incautan más de medio millón de quetzales vinculados a extorsiones en una vivienda de Guatemala
Las autoridades de seguridad pública de Guatemala reportaron este jueves 27 de agosto la captura de un hombre de 39 años y la incautación de Q548 mil 300 en efectivo, dinero que habría sido generado de manera ilícita.
El procedimiento policial se realizó en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida, personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarrolló el operativo como parte del seguimiento a investigaciones en curso.
Durante la inspección de una vivienda fueron localizados Q548 mil 300 en efectivo. Según las autoridades, el dinero también podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.
En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años, debido a que no pudo explicar el origen del dinero y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, que deberá dilucidar su situación legal.
Internacionales
La OMS declara Uganda libre de ébola
Uganda declaró el fin de un brote de ébola luego de cumplir 42 días desde que el último paciente confirmado fue dado de alta, sin que se documentara una nueva transmisión asociada a ese caso, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026. Tras cumplirse 42 días sin nuevos contagios relacionados con ese caso, la OMS señaló que se marca el fin del brote.
«Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote», publicó la OMS en X.
La organización elogió al gobierno de Uganda, al personal sanitario y a sus socios por «las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia».
Uganda registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.
El país fue reconocido por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina RDC.
Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, en la RDC se registraron más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos.
Según el texto, este es considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.