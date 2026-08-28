Murió a los 89 años Harald V, rey y «símbolo» de Noruega

El rey Harald V de Noruega falleció este viernes a los 89 años, informó el Palacio Real, con lo que su hijo, el príncipe Haakon, se convierte automáticamente en el nuevo monarca del país.

«Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el rey Harald nos dejó el día de hoy. El rey Harald falleció apaciblemente en el hospital nacional (Rikshospitalet) el viernes 28 de agosto, a las 6H35» (04H35 GMT), señaló el Palacio en un comunicado.

Harald V padecía anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre que provoca una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos. Pese a los reiterados problemas de salud que enfrentó durante los últimos años, el monarca se negó a abdicar y sostuvo que había jurado ejercer su cargo de por vida ante el Parlamento.

El rey permanecía hospitalizado desde el 17 de agosto. Desde el jueves, casi toda su familia lo acompañó, incluido Marius Borg Høiby, hijo de su nuera y nueva reina, Mette-Marit, quien fue condenado recientemente a cuatro años de cárcel por dos violaciones.

El jueves, cuando se informó que el estado de salud del monarca era «extremadamente grave», numerosos ciudadanos acudieron al Palacio Real para depositar flores en su honor.

«Claro que es triste. Es un símbolo de nuestro país. Y naturalmente, es triste que algo tan hermoso termine», declaró a AFP frente al Palacio Maja Otvik, de 36 años.

Por su parte, Caroline Vagle, experta en realeza del diario SE og Hør, comentó a AFP: «Muchos de nosotros tenemos la sensación de haber perdido al abuelo de toda la nación».

Tras anunciarse el fallecimiento, la bandera que ondea sobre el Palacio Real fue colocada a media asta.

Con la muerte de Harald V, el príncipe Haakon, de 53 años, heredero del trono, se convierte automáticamente en rey. Su hija, Ingrid Alexandra, de 22 años, pasa a ser princesa heredera.

El primer ministro Jonas Gahr Store expresó su «profunda tristeza», mientras que las autoridades decretaron luto nacional hasta el día de los funerales.

Las casas reales europeas también expresaron sus condolencias y rindieron homenaje al monarca, quien estaba emparentado con las familias reinantes de Inglaterra y España.

El rey Carlos III destacó la «calidez y humildad» de su «querido primo» Harald. Por su parte, la Casa Real española resaltó su «dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35 años de reinado».

También enviaron mensajes de condolencias y homenaje los reyes de Países Bajos, Bélgica, Suecia y Dinamarca.

Modernidad y escándalos

Harald V llegó al trono de Noruega en 1991, tras el fallecimiento de su padre, Olav. Durante sus 35 años de reinado, encarnó una imagen de una Noruega abierta y tolerante.

«Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí», afirmó en 2016, durante un discurso por sus 25 años como monarca. «Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada», añadió.

En los últimos años, la familia real también enfrentó diversos escándalos, dos de ellos relacionados con Mette-Marit.

En enero de este año, la publicación de un conjunto de archivos relacionados con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein reveló la amistad, hasta entonces desconocida, que mantenía con la princesa Mette-Marit, esposa de Haakon.

Entre los archivos figuraban mensajes formulados en tono íntimo entre 2011 y 2014, cuando Epstein ya había sido condenado en Estados Unidos por solicitar los servicios sexuales de una menor.

Mette-Marit, quien padece una enfermedad pulmonar incurable que la obligó a recibir un trasplante de pulmones en junio, también ha enfrentado los problemas judiciales de su hijo Marius Borg Høiby, nacido en 2001 de una relación anterior a su matrimonio con Haakon.

El joven, de 29 años, fue condenado en junio a cuatro años de cárcel por dos violaciones, una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero, además de otros 32 cargos.

Borg Høiby apeló la condena y, mientras espera el nuevo proceso, permanece bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...