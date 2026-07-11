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¡Hoy se definen los semifinalistas del Mundial 2026! Estos son los horarios de los cuartos de final
Este sábado culmina la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo con dos duelos de alto voltaje: Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza. Los ganadores avanzarán a las semifinales del torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.
Horarios (hora de El Salvador):
- 3:00 p.m. — Noruega vs Inglaterra Inglaterra parte como ligera favorita por su historia y solidez, pero el equipo noruego, liderado por Erling Haaland, promete dar pelea y podría dar la sorpresa.
- 7:00 p.m. — Argentina vs Suiza La Albiceleste se enfrenta a la gran revelación del torneo. Los suizos han sorprendido a más de uno y buscarán frenar el sueño de Lionel Messi y compañía de llegar a otra final.
Con estos dos partidos quedará definido el cuadro de semifinales, y solo restará una semana para conocer a los finalistas del Mundial 2026.
El fútbol no para. ¿Quiénes crees que avanzarán hoy? ¡Sigue la acción en vivo por Tigo Sports, FOX Sports y otros canales!
Deportes
Muere a los 25 años el futbolista sudafricano Jayden Adams tras participar en el Mundial 2026
l fútbol sudafricano está de luto. El mediocampista Jayden Adams, de 25 años, falleció pocos días después de disputar el Mundial de Fútbol 2026 con la selección de Sudáfrica. La noticia fue confirmada este sábado por el ministro de Deportes, Artes y Cultura, Gayton McKenzie.
Adams, jugador del Mamelodi Sundowns, fue encontrado sin vida en una propiedad ubicada en el barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas exactas de su muerte, por lo que el ministro pidió a los medios y a la población evitar especulaciones mientras avanzan las pesquisas.
“Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana”, expresó McKenzie en un comunicado oficial. El funcionario destacó que Sudáfrica perdió a “uno de sus mayores talentos emergentes”.
Compromiso en medio del duelo
El joven futbolista había enfrentado un duro golpe familiar durante el Mundial: el 17 de junio falleció su abuela, Marianna Adams, de 72 años. A pesar del dolor, Adams decidió continuar concentrado con la selección nacional.
Fue titular en el empate 1-1 ante República Checa, disputado apenas un día después del fallecimiento de su abuela. Posteriormente ingresó como suplente en la histórica victoria 1-0 sobre Corea del Sur, que clasificó a Sudáfrica por primera vez a los octavos de final de un Mundial. La abuela del jugador fue sepultada el 27 de junio, mientras la selección seguía en competencia.
“El hecho de que eligiera vestir la camiseta de la selección nacional y darlo todo por su país en ese momento demuestra una gran madurez y profesionalismo, muy superiores a su edad”, resaltó el ministro McKenzie.
Trayectoria destacada
Nacido el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo, Adams se formó en las divisiones inferiores del Stellenbosch FC y en 2020 se convirtió en el primer jugador surgido de la cantera del club en firmar un contrato profesional. En enero de 2025 fue fichado por el poderoso Mamelodi Sundowns, donde se consolidó como titular y contribuyó a la conquista de la Liga de Campeones de la CAF en la presente temporada.
Internacionales -deportes
Barcelona acuerda el fichaje de Karim Adeyemi procedente del Borussia Dortmund
El Fútbol Club Barcelona llegó a un acuerdo con el Borussia Dortmund para el fichaje del extremo alemán Karim Adeyemi, de acuerdo con medios españoles.
Según la información publicada, la operación se cerró por 22 millones de euros fijos, además de siete millones de euros adicionales en variables sujetas al cumplimiento de objetivos.
Los reportes indican que Adeyemi, quien habría manifestado su deseo de vestir la camiseta azulgrana, firmará un contrato con el Barcelona hasta 2031.
Asimismo, el futbolista percibirá un salario neto de seis millones de euros por temporada, mientras que el Borussia Dortmund conservará el 35 % de una futura venta del delantero.
Internacionales -deportes
Iván Barton fue el árbitro mejor calificado de los octavos de final del Mundial 2026, según sitio especializado
El árbitro salvadoreño Iván Barton fue el mejor calificado tras la conclusión de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con la evaluación de Refereeing.world, considerada una de las plataformas de análisis arbitral más importantes del mundo.
Según el sitio especializado, Barton encabezó la clasificación de los jueces con mejor desempeño durante esta fase del torneo, seguido por Anthony Taylor, de Inglaterra, y Adham Makhadmeh, de Egipto.
El Top 3 de árbitros mejor evaluados quedó conformado por:
- Iván Barton (El Salvador)
- Anthony Taylor (Inglaterra)
- Adham Makhadmeh (Egipto)
La plataforma destacó que los tres árbitros ofrecieron actuaciones sólidas, seguras y consistentes en partidos de máxima exigencia.
Asimismo, señaló que el excelente posicionamiento de Barton, el control de los encuentros y la precisión en la toma de decisiones fueron factores determinantes para que liderara las calificaciones de la ronda de octavos de final.