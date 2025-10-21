VIDEO | Agente del CAM de Chalatenango se vuelve viral por su talento para el canto

Debido a la reubicación de tuberías de agua potable en carretera del Litoral, del Puerto La Libertad, que trabaja la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), diferentes pipas de agua están llevando el vital líquido a diferentes colonias para suministrar.

Luego de haber finalizado con éxito los trabajos de reubicación de tuberías en la carretera del Litoral, la entidad manifestó que el sistema de abastecimiento del Puerto de La Libertad ya inició operaciones, sin embargo, el servicio se restablecerá gradualmente en el trascurso de este día y mañana.

Las zonas afectadas por el cambio de tuberías en carretera del Litoral son Casco urbano, playas El Obispo, Conchalío y La Paz.

De acuerdo, a la entidad, mientras el suministro se normaliza se continuará el servicio de pipas y entrega de agua en fardos a las familias de la zona, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas.

«Mientras el servicio se restablece gradualmente en el Puerto de La Libertad, hemos desplegado camiones cisterna y se ha entregado agua embotellada en el sector. Estas acciones continuarán para asegurar el abastecimiento a las familias de la zona», manifestó el presidente de la ANDA, Dagoberto Arévalo.

Para solicitar el servicio de pipas se pueden comunicar al call center 915 o escribir a whatsapp 7838-1462.

