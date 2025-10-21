Principal
VIDEO | Agente del CAM de Chalatenango se vuelve viral por su talento para el canto
Usuarios de redes sociales compartieron un video en el que un elemento del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) del distrito de Chalatenango sorprende por su habilidad para el canto, mientras comparte escenario con la reconocida agrupación “Sonora Dinamita”.
En las imágenes, el agente se muestra desenvuelto y natural sobre la tarima, demostrando gran seguridad y experiencia al interpretar la música.
El video ha generado una ola de reacciones positivas, con usuarios elogiando el talento y la versatilidad del funcionario municipal.
#CRONIO Agente del CAM de Chalatenango se vuelve viral por su talento para el canto pic.twitter.com/yVeNCH7vMa
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 21, 2025
Nacionales
Capturan en Ilobasco a distribuidor de drogas vinculado a pandilla 18S
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de Kevin Alexander Rivas Mercado, conocido como homeboy de la pandilla 18 Sureños, en el caserío Santa Lucía, cantón Maquilishuat, Ilobasco, Cabañas Oeste, por su presunta participación en la distribución de drogas.
Rivas Mercado cuenta con antecedentes por posesión y tenencia de drogas. Durante la intervención, fue sorprendido mientras se trasladaba en una motocicleta por la zona donde reside.
La captura se realizó en un operativo conjunto con la Fuerza Armada de El Salvador, y el detenido será procesado por agrupaciones ilícitas.
Nacionales
Capturan en Izalco a pandillero con tres órdenes de captura por homicidio y terrorismo
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Óscar René Tepas Ajcat, alias “Ticuco” o “Luco”, presunto gatillero de la pandilla 18 Sureños, quien era buscado por las autoridades mediante tres órdenes de captura.
El detenido es reclamado por los delitos de dos homicidios agravados en grado de coautoría y organizaciones terroristas. Además, cuenta con antecedentes por homicidio agravado imperfecto y limitación ilegal a la libre circulación.
La captura fue realizada por agentes de las Fuerzas Especiales en la lotificación Teshcalito, cantón Teshcal, en Izalco, Sonsonate.
La corporación policial señaló que Tepas Ajcat será procesado y enfrentará todo el peso de la ley.
Nacionales
Autoridades abastecen de agua potable a colonias de La Libertad mientras se restablece el servicio
Debido a la reubicación de tuberías de agua potable en carretera del Litoral, del Puerto La Libertad, que trabaja la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), diferentes pipas de agua están llevando el vital líquido a diferentes colonias para suministrar.
Luego de haber finalizado con éxito los trabajos de reubicación de tuberías en la carretera del Litoral, la entidad manifestó que el sistema de abastecimiento del Puerto de La Libertad ya inició operaciones, sin embargo, el servicio se restablecerá gradualmente en el trascurso de este día y mañana.
Las zonas afectadas por el cambio de tuberías en carretera del Litoral son Casco urbano, playas El Obispo, Conchalío y La Paz.
De acuerdo, a la entidad, mientras el suministro se normaliza se continuará el servicio de pipas y entrega de agua en fardos a las familias de la zona, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas.
«Mientras el servicio se restablece gradualmente en el Puerto de La Libertad, hemos desplegado camiones cisterna y se ha entregado agua embotellada en el sector. Estas acciones continuarán para asegurar el abastecimiento a las familias de la zona», manifestó el presidente de la ANDA, Dagoberto Arévalo.
Para solicitar el servicio de pipas se pueden comunicar al call center 915 o escribir a whatsapp 7838-1462.