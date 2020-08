El móvil que llevó a abuelo asesinar brutalmente a su nieto

Tras la vista pública en el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana, este miércoles, contra los presuntos responsables: un hombre de 19 años Pablo Gilberto Martínez Vásquez; y un anciano de 75 años, José Antonio Cruz, acusados del asesinato a machetazos de un niño de nueve años de edad, ocurrido el 23 de agosto de 2019 en un cantón de Candelaria de la Frontera, se determinó el móvil del brutal asesinato.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen lo cometió Pablo Gilberto Martínez Vásquez para ganar los 500 dólares que le ofreció José Antonio Cruz (abuelo) por el asesinato de José Julián Martínez Trinidad (nieto).

José Julián era nieto de José Antonio y sobrino de Pablo Gilberto.

Es decir: el crimen lo cometió el tío por orden del abuelo de la víctima.

La versión de la Fiscalía General de la República (FGR) es que Cruz decidió matar a su nieto porque el niño se oponía a los cortejos que él hacía a una pariente en común y porque supuestamente el ahora fallecido entraba a una de sus propiedades a robar frutas.

“Yo lo maté porque él me dijo”, confesó el 26 de agosto de 2019 Pablo Gilberto cuando un medio de comunicación se acercó y le preguntó si había estado involucrado en el crimen.

“500 me dijo que me iba a pagar y ya no me pagó”, agregó Pablo Gilberto.

El crimen ocurrió específicamente en el caserío La Garita, cantón Casas de Teja, Candelaria de la Frontera, en Santa Ana.

Según la autopsia la causa de la muerte fue fallo cardiocirculatorio letal, desencadenado por hemorragia producida por una herida en la vena yugular, causada por heridas corto contundentes múltiples en el cuello.

El autor material del crimen llevó a la víctima a un lugar desolado, sacó un corvo y le produjo múltiples heridas hasta dejarlo sin vida. El cadáver del menor fue encontrado por la Policía la noche del mismo día, luego de que sus parientes interpusieran la denuncia respectiva por su desaparición en horas de la tarde.

