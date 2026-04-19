Nacionales
Sindicato de trabajadores de la construcción rechaza críticas en redes sociales y advierte posibles acciones legales
El Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción, miembro de la Unidad Sindical Salvadoreña, expresó su respaldo a la industria de la construcción y a las empresas que desarrollan proyectos urbanísticos que generan empleo digno.
A través de un pronunciamiento público, la organización manifestó su preocupación por lo que considera ataques “permanentes y sistemáticos” por parte de algunos creadores de contenido en redes sociales contra empresas constructoras de viviendas de interés social.
El sindicato destacó que estos señalamientos cuestionan aspectos como los permisos ambientales otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las características de las viviendas, lo que, a su juicio, afecta el desarrollo normal de los proyectos. Asimismo, indicó que tales críticas podrían poner en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector. En ese sentido, la organización rechazó los señalamientos, calificándolos de calumniosos, y defendió que los proyectos cumplen con normativas ambientales, incluyendo la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales auditadas por las autoridades competentes.
Finalmente, el sindicato advirtió que se reserva el derecho de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes emitan acusaciones que consideren difamatorias y que, según su postura, afecten la imagen de las empresas y el empleo en el sector construcción.
Nacionales
Real Sociedad se proclama campeona de la Copa del Rey 2026
La Real Sociedad ganó este sábado la Copa del Rey al imponerse 4-3 en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid en la final, que terminó 2-2 en su tiempo reglamentario y la prórroga.
El portero de la Real Unai Marrero fue el gran héroe de su equipo al detener los penales de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.
Pablo Marín marcó el penal final que dio a la Real Sociedad la victoria tras un partido en el que los vascos llegaron a ir dos veces por delante.
Ander Barrenetxea abrió el camino con el gol más rápido de una final de Copa, a los 15 segundos de juego, Ademola Lookman equilibró el encuentro (18′) y el capitán realista Mikel Oyarzabal marcó el 2-1 de penalti (45+1′). Pero al filo del pitido final Julián Álvarez (83′) puso el empate que llevaría el partido a la prórroga y los penales.
La Real sucede en el palmarés al Barcelona, levantando un trofeo que había ganado por última vez en 2020 en una final que tuvo que jugarse al año siguiente por COVID-19.
La pandemia obligó a jugar aquella final sin público, pero hoy, la Real pudo disfrutar de la cuarta Copa del Rey de su historia arropada por miles de hinchas en el estadio de La Cartuja de Sevilla.
El equipo vasco abrió pronto el marcador con un remate de cabeza de Barrenetxea a los 15 segundos de juego convertido en el gol más rápido de las finales de Copa. «Barrene» superó el tanto marcado por el valencianista Manuel Badenes a los 17 segundos en la final de 1952.
El Atlético intentó responder con velocidad buscando continuamente poner balones para las internadas de Lookman. El nigeriano probó una y otra vez hasta que Antoine Griezmann le dejó un balón en la frontal para que soltara un disparo ajustado al palo haciendo el 1-1 (18′).
Griezmann, que a final de temporada se marchará a Estados Unidos, volvió a ser el hombre que desatascó al Atlético en el centro del campo, pero no fue suficiente. El francés, que se fue del campo con un gran aplauso al ser retirado en el 70′, puede todavía soñar con ganar una Champions antes de unirse al Orlando de la MLS. Su equipo disputará las semifinales contra el Arsenal.
Al filo del descanso, el portugués Gonçalo Guedes fue derribado por el portero Juan Musso cuando intentaba un remate de cabeza, provocando un penal que se encargó de transfomar Oyarzabal (45+1′). El Atlético dio un paso adelante tras el descanso, presionando muy arriba la salida de los hombres de la Real, que aguantaron defendiendo muy juntos.
La dificultad del Atlético para encontrar los huecos en la malla defensiva de la Real llevó a Diego Simeone a sacar a Alexander Sorloth (62′). El gigante noruego se incrustó en la defensa rival para buscar los balones aéreos de sus compañeros, mientras Marcos Llorente, que había empezado por dentro, volvió al lateral para aprovechar su velocidad.
El martilleo del Atlético en los últimos veinte minutos del encuentro acabó por dar sus frutos con un tiro desde la frontal de Julián Álvarez que se coló por la escuadra de la portería vasca (83’). Los rojiblancos tuvieron una última oportunidad para evitar la prórroga cuando Álex Baena mandó a las nubes un balón en boca de gol (87’).
El tiempo extra fue un intercambio de golpes que a punto estuvo de cerrar Julián Álvarez con un disparo a la escuadra (100′).
El argentino que había mantenido el sueño de su equipo con su gol, no pudo completar el trabajo en los penaltis.
Nacionales
15,000 salvadoreños disfrutan la experiencia de Florecer Junto al Deporte, gracias a INDES y la Dirección de Integración
Las puertas de FUSALMO San Miguel se abrieron para que miles de familias salvadoreñas, que llegaron desde 6 departamentos, vivieran la experiencia de descubrir, practicar y enamorarse de distintas disciplinas deportivas en el Festival Deporte para el Florecimiento Salvadoreño, organizado por la Dirección de Integración e INDES.
Este evento, tan maravilloso como histórico, convertido en una realidad por instituciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, busca integrar a la población con el deporte, mediante charlas impartidas por las federaciones, demostraciones y clases prácticas. En el camino hacia el
Florecimiento, es importante que cada salvadoreño tenga un contacto con todas las disciplinas posibles. Esto hace más grandes sus vivencias y despierta el interés y el amor por nuevos conocimientos.
Esta experiencia interdisciplinaria se desarrolla en un contexto histórico. Durante décadas, las comunidades crecieron hacia adentro y aisladas. Ahora es el momento del Florecimiento Salvadoreño. Los salvadoreños están aprendiendo a integrarse; por ello, es fundamental que puedan ir construyendo relaciones integradoras con personas de otras comunidades y con instituciones, pues eso les permitirá cambiar su mirada de mundo y sentirse parte de un país que los acoge, del cual son parte y son capaces de transformar.
#CRONIO 15,000 salvadoreños disfrutan la experiencia de Florecer Junto al Deporte, gracias a INDES y la Dirección de Integración pic.twitter.com/kerOrYCpou
— Diario Digital Cronio (@croniosv) April 18, 2026
En el Festival Deporte para el Florecimiento Salvadoreño, han participado miles de salvadoreños de los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión, Morazán, San Vicente y La Paz para integrarse y crecer junto a sus amigos, compañeros de estudio, familia y comunidades. Son más de 25 federaciones las que se han sumado, con el propósito de que los visitantes experimenten y se enamoren de deportes como Gimnasia, Patinaje, Esgrima, Hockey sobre Césped, Judo y muchas opciones más.
En cada uno de los stands distribuidos en las colosales instalaciones de FUSALMO San Miguel, glorias del deporte salvadoreño, como el multicampeón Herbert Aceituno, compartían con los visitantes para conocer más de su deporte, y orientarlos para convertir la experiencia en un
momento inolvidable. Este evento también abre las puertas para descubrir nuevos talentos que nutran al deporte salvadoreño.
Este es uno de los festivales creados por la Dirección de Integración, donde cientos de comunidades han tenido la oportunidad de recorrer el territorio nacional creando lazos y arraigando amistades, en distritos que no tenían la oportunidad de visitar debido a la situación de violencia de décadas anteriores.
Ahora, los vecinos tienen la oportunidad de construir puentes integradores con otros salvadoreños, pero también de representar con orgullo a sus comunidades. Con actividades como este festival, INDES y la DIrección de Integración están Construyendo el Camino al Florecimiento Salvadoreño.
Nacionales
Sismo de magnitud 4.3 se registra frente a la costa de La Libertad
Un sismo de magnitud 4.3 fue registrado frente a la costa del departamento de La Libertad, según información revisada por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente.
El movimiento telúrico se localizó a 64.0 kilómetros al sur de Playa El Sunzal, con una profundidad de 35 kilómetros, de acuerdo con los datos oficiales.
Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas afectadas tras el evento sísmico ocurrido en la zona costera del país.