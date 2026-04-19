Sindicato de trabajadores de la construcción rechaza críticas en redes sociales y advierte posibles acciones legales

La Real Sociedad ganó este sábado la Copa del Rey al imponerse 4-3 en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid en la final, que terminó 2-2 en su tiempo reglamentario y la prórroga.

El portero de la Real Unai Marrero fue el gran héroe de su equipo al detener los penales de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

Pablo Marín marcó el penal final que dio a la Real Sociedad la victoria tras un partido en el que los vascos llegaron a ir dos veces por delante.

Ander Barrenetxea abrió el camino con el gol más rápido de una final de Copa, a los 15 segundos de juego, Ademola Lookman equilibró el encuentro (18′) y el capitán realista Mikel Oyarzabal marcó el 2-1 de penalti (45+1′). Pero al filo del pitido final Julián Álvarez (83′) puso el empate que llevaría el partido a la prórroga y los penales.

La Real sucede en el palmarés al Barcelona, levantando un trofeo que había ganado por última vez en 2020 en una final que tuvo que jugarse al año siguiente por COVID-19.

La pandemia obligó a jugar aquella final sin público, pero hoy, la Real pudo disfrutar de la cuarta Copa del Rey de su historia arropada por miles de hinchas en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

El equipo vasco abrió pronto el marcador con un remate de cabeza de Barrenetxea a los 15 segundos de juego convertido en el gol más rápido de las finales de Copa. «Barrene» superó el tanto marcado por el valencianista Manuel Badenes a los 17 segundos en la final de 1952.

El Atlético intentó responder con velocidad buscando continuamente poner balones para las internadas de Lookman. El nigeriano probó una y otra vez hasta que Antoine Griezmann le dejó un balón en la frontal para que soltara un disparo ajustado al palo haciendo el 1-1 (18′).

Griezmann, que a final de temporada se marchará a Estados Unidos, volvió a ser el hombre que desatascó al Atlético en el centro del campo, pero no fue suficiente. El francés, que se fue del campo con un gran aplauso al ser retirado en el 70′, puede todavía soñar con ganar una Champions antes de unirse al Orlando de la MLS. Su equipo disputará las semifinales contra el Arsenal.

Al filo del descanso, el portugués Gonçalo Guedes fue derribado por el portero Juan Musso cuando intentaba un remate de cabeza, provocando un penal que se encargó de transfomar Oyarzabal (45+1′). El Atlético dio un paso adelante tras el descanso, presionando muy arriba la salida de los hombres de la Real, que aguantaron defendiendo muy juntos.

La dificultad del Atlético para encontrar los huecos en la malla defensiva de la Real llevó a Diego Simeone a sacar a Alexander Sorloth (62′). El gigante noruego se incrustó en la defensa rival para buscar los balones aéreos de sus compañeros, mientras Marcos Llorente, que había empezado por dentro, volvió al lateral para aprovechar su velocidad.

El martilleo del Atlético en los últimos veinte minutos del encuentro acabó por dar sus frutos con un tiro desde la frontal de Julián Álvarez que se coló por la escuadra de la portería vasca (83’). Los rojiblancos tuvieron una última oportunidad para evitar la prórroga cuando Álex Baena mandó a las nubes un balón en boca de gol (87’).

El tiempo extra fue un intercambio de golpes que a punto estuvo de cerrar Julián Álvarez con un disparo a la escuadra (100′).

El argentino que había mantenido el sueño de su equipo con su gol, no pudo completar el trabajo en los penaltis.

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