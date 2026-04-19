Hallan cuerpos de 50 niños y 6 adultos en cementerio de Trinidad y Tobago

La policía austríaca encontró veneno para ratas en un frasco de comida para bebés, en un caso que según la empresa fabricante no está relacionado con la producción, aunque el proveedor retiró del mercado de forma preventiva toda una línea de productos.

La marca alemana HiPP ordenó el viernes el retiro preventivo de su puré «zanahoria con papas» de los supermercados SPAR de Austria, ante la posible presencia de una «sustancia peligrosa».

Un vocero de HiPP afirmó este domingo que sus procesos de producción, calidad y control están plenamente intactos y que el incidente «no guarda ninguna relación con la calidad del producto ni con la producción».

«Según sabemos hasta ahora, tal como han confirmado oficialmente las autoridades, el caso se refiere únicamente a canales de venta claramente definidos», dijo la fuente a la AFP.

Las autoridades incautaron frascos en Austria, en República Checa y Eslovaquia.

«Un análisis realizado confirmó la presencia de veneno para ratas en una de las muestras», indicó la policía austríaca el sábado por la noche.

La agencia austríaca de seguridad alimentaria señaló que el tóxico podría haber sido añadido como parte de un intento de extorsión.

Se pidió a los consumidores no ingerir el producto, identificable por una etiqueta blanca con un círculo rojo en la base del frasco, y devolverlo al punto de compra.

El caso se suma a una serie de alertas recientes en el mercado de alimentos infantiles.

Desde diciembre, varios fabricantes, incluidos grandes grupos europeos, han retirado lotes de leche en polvo en más de 60 países por posible contaminación con cereulida, una toxina que puede causar vómitos, diarrea y náuseas, y que ha sido vinculada a la muerte de varios bebés, según autoridades francesas.

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