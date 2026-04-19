Internacionales
Hallan cuerpos de 50 niños y 6 adultos en cementerio de Trinidad y Tobago
La policía de Trinidad y Tobago informó que halló los cadáveres de 50 niños y seis adultos en un cementerio ubicado a unos 40 kilómetros de la capital Puerto España.
Las autoridades iniciaron una «investigación urgente tras el hallazgo de varios restos humanos en el cementerio de Cumuto, ocurrido más temprano hoy», informó la policía de esta isla caribeña en un comunicado.
«Los indicios preliminares sugieren que este podría ser un caso relacionado con la disposición ilegal de cadáveres no reclamados», añade la misiva.
Cuatro hombres adultos y una mujer estaban debidamente identificados, mientras que al menos dos cuerpos mostraban indicios de autopsia antes de ser enterrados.
Unidades especializadas están en el lugar para investigar el caso y la policía pidió a la comunidad aportar información de utilidad para la investigación.
El departamento policial «está abordando este asunto con urgencia, sensibilidad y un compromiso inquebrantable con descubrir la verdad. Todo cadáver debe ser tratado con dignidad y conforme a la ley», dijo el comisario Allister Guevarro.
«Cualquier persona o institución que se determine que ha incumplido ese deber será plenamente responsable de sus actos», agregó.
Los hechos violentos son frecuentes en este archipiélago ubicado a pocos kilómetros de la costa venezolana, un punto común en rutas de narcotráfico que operan en la región.
Con 1,5 millones de habitantes, Trinidad y Tobago registró 623 asesinatos en 2024, una cifra récord que llevó al gobierno a decretar un estado de emergencia.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos lo ubicó como el sexto país más peligroso del mundo con una tasa de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El año siguiente la tasa de muertes violentas se redujo un 42 %, pero a inicios de marzo de este año la presidenta Kamla Persad-Bissessar decretó nuevamente un estado de emergencia por el incremento de hechos violentos.
Internacionales
Amplio despliegue de seguridad en las cercanías de París tras hallazgo de bomba de la Segunda Guerra Mundial
Cientos de policías fueron desplegados este domingo cerca de París para desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial, lo que obligó a evacuar a cientos de residentes, informaron las autoridades.
La operación tiene lugar en la localidad de Colombes, al noroeste de la capital francesa, donde el artefacto fue descubierto el 10 de abril durante unas obras.
Los especialistas en desactivación de explosivos trabajan actualmente para neutralizar la bomba.
Primero intentaron retirar el detonador, pero la maniobra no fue posible, por lo que deberán destruir el artefacto bajo tierra, lo que extenderá la operación hasta ocho horas.
Para garantizar la seguridad, se estableció un perímetro de evacuación de 450 metros.
Los residentes fueron alertados y tuvieron que abandonar sus casas a pie.
Cinco centros de acogida fueron habilitados en Colombes y ciudades vecinas para recibir a los evacuados, mientras que unas 220 personas vulnerables fueron asistidas directamente por los servicios de emergencia.
La zona quedó completamente vacía y bajo vigilancia policial para evitar robos.
Internacionales
Hallan veneno para ratas en alimentos para bebés en Austria
La policía austríaca encontró veneno para ratas en un frasco de comida para bebés, en un caso que según la empresa fabricante no está relacionado con la producción, aunque el proveedor retiró del mercado de forma preventiva toda una línea de productos.
La marca alemana HiPP ordenó el viernes el retiro preventivo de su puré «zanahoria con papas» de los supermercados SPAR de Austria, ante la posible presencia de una «sustancia peligrosa».
Un vocero de HiPP afirmó este domingo que sus procesos de producción, calidad y control están plenamente intactos y que el incidente «no guarda ninguna relación con la calidad del producto ni con la producción».
«Según sabemos hasta ahora, tal como han confirmado oficialmente las autoridades, el caso se refiere únicamente a canales de venta claramente definidos», dijo la fuente a la AFP.
Las autoridades incautaron frascos en Austria, en República Checa y Eslovaquia.
«Un análisis realizado confirmó la presencia de veneno para ratas en una de las muestras», indicó la policía austríaca el sábado por la noche.
La agencia austríaca de seguridad alimentaria señaló que el tóxico podría haber sido añadido como parte de un intento de extorsión.
Se pidió a los consumidores no ingerir el producto, identificable por una etiqueta blanca con un círculo rojo en la base del frasco, y devolverlo al punto de compra.
El caso se suma a una serie de alertas recientes en el mercado de alimentos infantiles.
Desde diciembre, varios fabricantes, incluidos grandes grupos europeos, han retirado lotes de leche en polvo en más de 60 países por posible contaminación con cereulida, una toxina que puede causar vómitos, diarrea y náuseas, y que ha sido vinculada a la muerte de varios bebés, según autoridades francesas.
Internacionales
Presidenta electa de Costa Rica elogia resultados de seguridad en El Salvador
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, expresó su admiración por los resultados de la estrategia de seguridad implementada en El Salvador bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, enfocada en el combate a la delincuencia y el crimen organizado.
En una entrevista, Fernández señaló que respeta los cambios realizados en el manejo de la seguridad en El Salvador y destacó los resultados obtenidos a través de políticas públicas dirigidas a enfrentar el crimen organizado. Asimismo, afirmó que el país pasó de altos niveles de violencia a estándares que considera superiores, lo que calificó como un resultado digno de análisis.
La mandataria electa indicó que aspectos de este modelo podrían ser replicados en Costa Rica, subrayando que no concibe que la población deba modificar su vida cotidiana debido a la inseguridad. En ese sentido, cuestionó las condiciones en las que ciudadanos, estudiantes y comerciantes enfrentan el temor ante la delincuencia.
Consultada sobre la posibilidad de restringir derechos como medida ante un aumento de la criminalidad, Fernández señaló que, de presentarse un incremento significativo en fenómenos como el sicariato o el narcotráfico, solicitaría autorización a la Asamblea Legislativa para implementar acciones en esa línea.
Además, destacó cualidades del presidente salvadoreño, como la valentía para enfrentar el crimen, y afirmó que en El Salvador la población puede utilizar los espacios públicos con mayor tranquilidad.