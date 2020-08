VIDEO/ Bella modelo toma un taxi hacia el trabajo, pero termina abusada y apuñalada en la carretera

View this post on Instagram

La joven Stefany Flores, venezolana de 18 años de edad, se dirigía a San Fernando, en Trinidad y Tobago, a fin de vender empanadas. Toma un taxi “PH” donde estaban otras tres personas. La joven fue encontrada kilómetros más adelante en la carretera con varias heridas punzo penetrantes y cortes en sus manos y rostro. Otros vecinos de la zona la vieron en ese estado, la recogieron y le trasladaron a un hospital de la zona, donde se encuentra en condiciones graves. Se presume que fue violada. La situación está siendo investigada por autoridades trinitarias, quienes están tras la pista de los tres hombres que iban en la unidad. En el vídeo de seguridad se observa el momento en el cual la joven toma el taxi. #noticias