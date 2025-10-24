Se acerca el “Desfile Festival del Día de Muertos” en San Salvador

La Alcaldía de San Salvador Centro anunció la serie de actividades programadas para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos, los próximos 1 y 2 de noviembre, en los distintos cementerios de la capital.

Reynaldo Pérez, director de la Administración General de Cementerios, informó que el 2 de noviembre se realizará el “Desfile Festival Día de Muertos”, que partirá a las 5:30 p.m. desde el Palacio Nacional hasta el Cementerio Los Ilustres. El evento contará con la participación de la Banda Bicentenario y un Concurso de Catrines, con premios de $300, $150 y $50. Los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales de la alcaldía.

Además, en el Cementerio Los Ilustres se realizarán ediciones especiales de Necrotours. Durante todas las actividades, instituciones de primera respuesta y equipos médicos estarán presentes para atender cualquier eventualidad.