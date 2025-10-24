Amigo de Cristiano Ronaldo critica declaraciones de Lamine Yamal sobre el Real Madrid

La empresaria y modelo Kylie Jenner celebró el décimo aniversario de su marca Kylie Cosmetics con un exclusivo evento pop-up en Los Ángeles, al que asistieron sus hermanas, amigos cercanos y reconocidas figuras del mundo del maquillaje y las redes sociales.

Durante la gala, Jenner acaparó miradas al lucir una peluca rosa brillante, un vestido de látex ajustado y su característico maquillaje impecable. Entre los momentos más destacados estuvo la presencia de su hija, Stormi Webster, quien la acompañó con un adorable conjunto rosa con el logotipo King Kylie.

El evento conmemoró los diez años desde el lanzamiento de Kylie Cosmetics, marca que revolucionó la industria con sus famosos lip kits. Los asistentes pudieron conocer la nueva colección King Kylie, además de productos icónicos que han definido la trayectoria de la firma, según destacó Harper’s Bazaar.

Entre los invitados estuvieron Kris Jenner, Kim, Khloé y Kendall Kardashian, así como Hailey Bieber y los maquillistas Patrick Starrr y Patrick Ta.

“Nunca superaremos esta noche. Gracias a todos los que vinieron a celebrar con nosotros. 10 años de Kylie Cosmetics”, escribió Jenner en sus redes sociales.

Con esta celebración, la empresaria reafirma su posición como una de las figuras más influyentes de la industria de la belleza, consolidando una década de innovación, estilo y éxito global.

