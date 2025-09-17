Connect with us

Nacionales

Presidente Bukele nombra a Dagoberto Arévalo como nuevo presidente de ANDA

Publicado

Hace 1 hora

el

El presidente Nayib Bukele juramentó este miércoles a Dagoberto Arévalo como nuevo titular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), según informó Casa Presidencial a través de su cuenta oficial en X.

Arévalo es licenciado en Física y máster en Geología, con formación en Hidrología. Además, cuenta con estudios en Geoquímica, Oceanografía, manejo de recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, desalinización de agua de mar y eficiencia en sistemas de riego.

Judicial

Pasarán al Estado bienes por más de $362,000 confiscados a familia ligada a MS

Publicado

Hace 32 minutos

el

17 septiembre, 2025

Por

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.

El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.

Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.

Judicial

Exdiputado y su esposa son enviados a fase final de juicio por enriquecimiento ilícito

Publicado

Hace 54 minutos

el

17 septiembre, 2025

Por

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.

La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.

La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.

Nacionales

Adulto mayor pierde la vida tras ser atropellado

Publicado

Hace 4 horas

el

17 septiembre, 2025

Por

Un fatal accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 10 de la autopista Comalapa, a la altura del puente Miramar, donde un adulto mayor murió tras ser atropellado.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima intentaba cruzar la vía cuando fue embestida por un vehículo. Equipos de emergencia acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades han instado a los conductores a extremar precauciones en la zona y evitar el sector mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

