Nacionales
Presidente Bukele nombra a Dagoberto Arévalo como nuevo presidente de ANDA
El presidente Nayib Bukele juramentó este miércoles a Dagoberto Arévalo como nuevo titular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), según informó Casa Presidencial a través de su cuenta oficial en X.
Arévalo es licenciado en Física y máster en Geología, con formación en Hidrología. Además, cuenta con estudios en Geoquímica, Oceanografía, manejo de recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, desalinización de agua de mar y eficiencia en sistemas de riego.
Judicial
Pasarán al Estado bienes por más de $362,000 confiscados a familia ligada a MS
Judicial
Exdiputado y su esposa son enviados a fase final de juicio por enriquecimiento ilícito
Nacionales
Adulto mayor pierde la vida tras ser atropellado
Un fatal accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 10 de la autopista Comalapa, a la altura del puente Miramar, donde un adulto mayor murió tras ser atropellado.
De acuerdo con reportes preliminares, la víctima intentaba cruzar la vía cuando fue embestida por un vehículo. Equipos de emergencia acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Las autoridades han instado a los conductores a extremar precauciones en la zona y evitar el sector mientras se realizan las investigaciones correspondientes.