Adulto mayor pierde la vida tras ser atropellado

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el martes 16 de septiembre finalizó con cero homicidios en todo el territorio nacional. Con este registro, septiembre acumula 12 jornadas sin asesinatos, correspondientes a los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 y 16.

Estos datos se suman a los 27 días sin homicidios de agosto, los 29 de julio y los 25 días sin muertes violentas con que finalizaron junio, mayo y abril, respectivamente. En marzo se contabilizaron 22 días sin asesinatos, en febrero 26 y en enero 25, alcanzando un total de 216 jornadas sin homicidios en lo que va de 2025.

Las autoridades destacan que el país ha superado los 1,000 días sin homicidios desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, gracias a la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción.

