PNC detiene a dos motoristas tras pelea dentro de un microbús en Soyapango
La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó este miércoles a dos motoristas que protagonizaron una pelea dentro de un microbús de la ruta 41ª, que conecta el reparto San José 2 en Soyapango con San Salvador.
Los detenidos fueron identificados como Cristian Osvaldo Morejón Rodríguez, de 20 años, y Óscar Alberto Pérez Mejía, de 32. Según las autoridades, el enfrentamiento se produjo por un conflicto de dominio de la vía, mientras los pasajeros grababan la escena ante el temor e incomodidad generados por la disputa.
Los usuarios denunciaron los hechos ante la PNC, que logró interceptar y capturar a los implicados. Ambos enfrentarán cargos por desórdenes públicos.
Vicepresidente Ulloa resalta innovación y transparencia en conversatorio de la Corte de Cuentas de la República
El Vicepresidente Félix Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), participó en el conversatorio de la Corte de Cuentas de la República (CCR), “Avances y Desafíos de la Fiscalización en El Salvador”, donde se abordaron estrategias para consolidar un sistema de fiscalización moderno, preventivo y efectivo que fortalezca la transparencia.
En su intervención, el Vicepresidente Ulloa subrayó que “la digitalización, la innovación y la transparencia son instrumentos indispensables para combatir la corrupción”, resaltando la alianza estratégica entre la ESIAP y la CCR, como un esfuerzo conjunto para modernizar y actualizar la función pública, incluyendo a más de 1,200 colaboradores de la institución.
El evento reafirma la transparencia, la formación continua y la innovación tecnológica. En la actividad participaron la Directora Ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larín; el Procurador General de la República, René Escobar; el Presidente del Registro Nacional de Personas Naturales, Fernando Velasco, el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, así como otros funcionarios del Gobierno y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.
VIDEO | Mujer es rescatada tras ser arrastrada por correntada en Ilopango
Comandos de Salvamento lograron rescatar con vida a Rosario López, de 50 años, quien fue arrastrada por aproximadamente seis metros por la crecida del río Apulo, en Ilopango, provocada por las lluvias de este martes.
El incidente ocurrió en la colonia Granados, y quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se observa a la mujer siendo arrastrada por la corriente de lodo y formando un remolino antes de que varias personas intervinieran para socorrerla.
Tras el rescate, López fue trasladada al hospital San Bartolo de Ilopango con múltiples lesiones.