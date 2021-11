Pandillero muere a tiros al enfrentarse con la policía en Olocuilta

La famosa tiktoker, Yanira Berrios, se ha vuelto a meter en una nueva polémica, luego que una emprendedora salvadoreña expusiera que Berrios le quería cobrar una gran suma de dinero por ayudarla a hacer publicidad.

Según la emprendedora, ella estaba dispuesta a patrocinarle a Berrios un viaje con todos los gastos pagados a Guatemala y, además, le iba a dar $100 por los dos días (sábado y domingo), pero aparentemente la tiktoker le habría salido “toda malcriada”.

Berríos, con lágrimas en los ojos, salió al paso de las acusaciones y dijo que “$100 no son nada” y que ella cobra entre $600 y $800 por hacer publicidad.

“Esta muchacha me buscó para una publicidad y me mostró una amistad que no era sincera. Yo veo que la mayoría me quiere desacreditar. Me están haciendo buylling: me hacen burla por todo”, agregó Berrios.

La tiktoker de 44 años detalló que ella no aceptó la oferta de ir a Guatemala con los gastos pagados, debido a que le “dolía la muela” y por haber rechazado la oferta la emprendedora publicó el video hablando mal de ella.

El talento para bailar y su autenticidad en TikTok, fueron los que llevaron a la fama a la exvendedora ambulante del centro de San Salvador. Actualmente, la salvadoreña tiene 1.2 millones de seguidores y 17.7 millones gusta.