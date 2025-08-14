Nacionales
Lluvias y tormentas afectarán varias zonas del país por influencia de vaguadas
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este miércoles las condiciones climáticas estarán influenciadas por el flujo acelerado del este y la cercanía de sistemas de vaguadas, lo que provocará lluvias y tormentas en distintos puntos del territorio nacional.
Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado en todo el país, con vientos del noreste entre 10 y 20 kilómetros por hora y un ambiente fresco en las primeras horas del día.
En horas de la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado en la zona montañosa norte, con lluvias y tormentas puntuales en el departamento de Chalatenango. El resto del territorio presentará cielo poco nublado y un ambiente cálido, acompañado de vientos del sur y este con igual velocidad.
Por la noche, se espera cielo parcialmente nublado y lluvias con tormentas eléctricas en la zona central y occidental, especialmente en San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate. El viento provendrá del noreste y este, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, y el ambiente será fresco.
Nacionales
El Salvador registra un nuevo día sin homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el miércoles 13 de agosto de 2025 cerró sin homicidios en el territorio nacional, sumando así 11 jornadas con este registro en lo que va del mes.
Estos días libres de asesinatos se agregan a los 29 reportados en julio, 25 en junio, mayo y abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero, lo que totaliza 187 jornadas sin muertes violentas en lo que va de 2025.
Desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, la PNC contabiliza 985 días sin homicidios, de los cuales 871 han ocurrido bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Las autoridades señalan que estos resultados respaldan la posición de El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental y atribuyen la tendencia a las medidas de seguridad implementadas, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
Economia
Lotería Nacional dedica sorteo N.º 39 a agentes billeteros
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó su sorteo N.º 39, dedicado especialmente a los agentes billeteros, quienes, con esfuerzo y dedicación, distribuyen los productos lotéricos a lo largo del país.
Durante 155 años de historia, la LNB ha sido una fuente de oportunidades para miles de salvadoreños, quienes han encontrado en la venta de billetes una forma digna de generar ingresos y alcanzar sus metas. En este contexto, la institución destacó el valor y compromiso de los agentes billeteros en el cumplimiento de su misión.
Bajo la actual administración, estos trabajadores han recibido diversos beneficios que buscan mejorar su calidad de vida, entre ellos brigadas médicas, ecografías mamarias, exámenes oftalmológicos y lentes graduados.
En la fase previa del sorteo, la Lotería compartió las historias de Ana Rubidia Hernández y Ana Mirian de la Cruz, agentes vendedoras que participaron en la introducción de las balotas a la tómbola y la cámara de aire, mostrando sus experiencias dentro del proceso.
Los resultados del sorteo fueron los siguientes:
- Primer premio: $195,000 – Billete N.º 10347 (no vendido)
- Segundo premio: $20,000 – Billete N.º 14995 (vendido)
- Tercer premio: $10,000 – Billete N.º 16883 (no vendido)
La LNB invitó al público a consultar los resultados oficiales en su sitio web (www.lnb.gob.sv) y a participar en el próximo sorteo, que tendrá un Primer Gran Premio de $380,000. Además, anunció la apertura de su sala temporal de exposiciones en el Museo Nacional de Antropología (MUNA), con entrada gratuita, de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en conmemoración de sus 155 años de historia.
La Lotería reafirma su compromiso de convertir los “algún día” de los salvadoreños en realidad, celebrando la dedicación de quienes llevan la suerte a todos los rincones del país.
Arte
Este sábado déjate cautivar por BalletPop: elegancia, ritmo y grandes éxitos
El próximo sábado 16 de agosto, el Auditorio FEPADE será escenario de BalletPop, un espectáculo que combina la elegancia del ballet clásico con fusiones de distintos estilos de danza y la energía de una playlist pop en inglés, con temas de artistas como Taylor Swift, Katy Perry, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Camila Cabello, Maroon 5, Sia y más.
La presentación reunirá a los bailarines de Irina Flores Art Studio & Academy, junto a invitados especiales de la Asociación Pro Danza de Guatemala y Ballet Studio Maureen Rivera de Costa Rica, en un evento que busca fortalecer el intercambio artístico entre los tres países.
Bajo la dirección general de la primera bailarina, maestra y coreógrafa Irina Flores, el espectáculo contará con coreografías de artistas internacionales como Sol Ares, de Uruguay, quien mezclará el romanticismo de Ed Sheeran con la fuerza del Bhangra; y el mexicano Fabián Velázquez, director de Circo Mexica, quien presentará una pieza contemporánea inspirada en la música de Imagine Dragons.
La velada también incluirá la participación de la Ópera de El Salvador, dirigida por el maestro Enrique Mancía, una de las instituciones más destacadas en la formación vocal del país.
Las entradas numeradas están disponibles en balletpop.funcapital.com. La función iniciará a las 6:00 p. m.