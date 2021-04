La entrega de paquetes alimentarios por parte del Gobierno cumple en mayo un año de estar llevado beneficio a millones de familias afectadas por la pandemia

La Alcaldía de Santa Tecla, de acuerdo al abogado ambientalista y especialista en derecho administrativo, Edgar Francisco Lemus, la municipalidad está corriendo por dejar adjudicado un nuevo contrato a pesar que el actual vence hasta el mes de julio 2021.

En conversación sostenida con este medio, el abogado Edgar Lemus, comentó que está siguiendo muy de cerca el proceso de licitación para la contratación de un nuevo servicio de disposición final de desechos sólidos, que la municipalidad ha iniciado en las últimas semanas que le quedan a la actual administración, esto a pesar que el actual contrato aún se encuentra vigente y la nueva administración edilicia que será precidida por Henry Flores, contaría con suficiente tiempo para decidir sobre el nuevo contrato.

De acuerdo al especialista en Derecho Administrativo, después de revisar el contenido de la base para la mencionada licitación, se pueden precisar tanto vacíos en su redacción, como la inconsistencia sobre la necesidad de por qué sean las autoridades municipales salientes las que contraten un servicio cuya ejecución y costo tendrán un impacto a futuro en los proyectos que la Alcaldía de Santa Tecla asuma en cuanto a la gestión de los desechos sólidos y sobre todo en las finanzas municipales.

“Como está diseñado el proceso de contratación, existe una inclinación total de la base de licitación pública para favorecer la adjudicación como sitio de disposición del botadero municipal del Puerto de La Libertad, que administra el Sr. Salume, a pesar de las graves deficiencias técnicas e incumplimientos sanitarios que ya han sido advertidos en ese lugar y por el cual se han presentado de mi parte sendas solicitudes de medidas cautelares ambientales en su momento” manifestó el abogado.

La opacidad del contrato “TECLASEO”

El licenciado Lemus, también se refirió a todos los retos con los que se encuentra el nuevo Alcalde, quien deberá asumir la administración municipal sin conocer cuáles han sido en el fondo los términos en que se contrató el servicio de limpieza y recolección con TECLASEO, pues el alcalde Roberto D’aubuisson y su concejo Municipal lo convirtieron en el secreto mejor guardado y como cosa curiosa no ha existido un seguimiento por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el periodismo incómodo que manifiestan estar interesados por transparentar las finanzas de las administraciones públicas o municipales.

En tal sentido, recordó que cuando él solicitó a la Oficina de Acceso a la Información de la Municipalidad de Santa Tecla, tanto el Convenio de formalización de la Sociedad de Economía Mixta “TECLASEO” y el contrato de prestación de servicios de limpieza, barrido de calles y recolección de desechos le fue negado.

Por esta causa, interpuso demanda ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) quien emitió resolución ordenando a la Alcaldía de Santa Tecla la entrega del convenio y contrato de TECLASEO, y dándole un plazo determinado para hacerlo, el cual se incumplió y posteriormente la municipalidad informó que interpuso una demanda ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, todo con la finalidad que no se conozca el costo que está teniendo en realidad el servicio y que sale de los impuestos y tasas de los contribuyentes.

Asimismo recordó que el IAIP ante el incumplimiento de la entrega libró oficio para que la Fiscalía iniciara procedimiento administrativo sancionatorio conforme la ley de acceso a la información pública, en contra del Alcalde D’Abuisson y su Concejo Municipal, sin que a la fecha tampoco eso se haya realizado, lo que imposibilita que se alcancen los resultados de transparencia y rendición de cuentas, si los funcionarios saben que la ley no los alcanzará.

Los reparos de Corte de Cuentas por el contrato de disposición final de desechos

El citado abogado, además manifestó que ya está preparando toda la documentación de respaldo para hacérsela llegar al nuevo Alcalde, pues existen muchas gestiones que deben ser aclaradas y revisadas y en otros casos, se deben deducir responsabilidades, como por ejemplo la contratación realizada por el servicio de disposición final efectuado en el año 2018, a favor del Botadero municipal del Puerto de La Libertad, que administra el Sr. Salume y que no contaba con los permisos vigentes para recibir las entre 200 y 300 toneladas que en promedio se recolectan diariamente en el municipio, pues solamente contaba con un permiso ambiental para recibir entre 45 y 50 toneladas.

Las propias autoridades municipales se contradicen al respecto, afirma Lemus, pues en la actual base dicen que solamente se contratará los servicios brindados en un Relleno Sanitario con permisos vigentes, pero en el 2018, se le cancelaron más de UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA al botadero del Puerto de La Libertad, por un servicio que no podía brindar por no contar con las autorizaciones para brindar tal servicio, pues solamente hasta el mes de diciembre de 2018, la Ex Ministra Lina Pohl, de una forma exprés le concedió un permiso ambiental de funcionamiento para disponer hasta 500 toneladas diarias. Entonces ¿Cómo se llama al cobro de fondos públicos o municipales por un bien o servicio que no se está en capacidad de brindar? Yo pienso que estamos ante un caso de defraudación a las arcas municipales y que fue denunciado oportunamente, además que también lo determina un Examen Especial realizado por la Corte de Cuentas.

Concluye el abogado Lemus, diciendo que todos estos señalamientos y los que surjan en caso se vuelva a contratar sin atender al mejor servicio y al gasto razonable de los recursos municipales, contienen responsabilidades patrimoniales para los Concejales salientes y que espera que la nueva administración los revise detalladamente y presente las denuncias correspondiente por delitos como Negociaciones Ilícitas, Actos Arbitrarios y posiblemente Estafa.

El actual Concejo Municipal que finaliza su periodo en el cargo el próximo viernes 30 de abril de 2021, está conformado por Roberto D’Aubuisson (Alcalde), Vera Diamantina de Barrientos (Síndica), los Regidores Propietarios Leonor López de Córdova, Jaime Roberto Zablah, Yin Víctor Alabí, Carmen Irene Contreras, José Guillermo Miranda, Julio Ernesto Sánchez, Nery Díaz, José Luis Maravilla y Nery Ramón Granados; y los Regidores Suplentes: Fidel Melara Morán, Mireya Astrid Aguillón, Norma Jiménez Morán, Jorge Luis de Paz, Reynaldo Adolfo Torres y Beatriz Harrison de Vilanova.