Nacionales
FOTOS | PNC reconoce la labor de sus agentes K9 en beneficio de la seguridad ciudadana
La Policía Nacional Civil (PNC) destacó este viernes el trabajo de sus agentes caninos, cuyo esfuerzo ha sido clave para mantener la seguridad de los salvadoreños. “Los héroes de cuatro patas que, junto a sus guías, han logrado grandes resultados en beneficio de la seguridad de los salvadoreños”, señaló la institución.
Entre los perros más destacados en 2025 se encuentran Griff, Thomas y Maya, quienes reportaron la mayor cantidad de alertas y detenciones en sus respectivas áreas de trabajo. También recibieron reconocimiento Mamba, por incautar la mayor cantidad de marihuana, y Mirko, por decomisar la mayor cantidad de dinero durante sus operaciones.
👮🏻♂️🦮 En la escuela Canina de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil celebramos una misa en honor a San Francisco de Asís, conocido por su amor y respeto a los animales.
Este día elogiamos el trabajo de nuestros héroes de cuatro patas que junto a sus guías han… pic.twitter.com/anRv1IXF4x
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 3, 2025
La actividad culminó con la colocación de una ofrenda floral en el monumento dedicado a los agentes K9, en honor a su valentía y lealtad al servicio policial.
También destacan los K9:
🐾🦮Mamba, por reportar la mayor cantidad de marihuana incautada.
🐾🦮Mirko, por reportar la mayor cantidad de dinero incautado. pic.twitter.com/m04VHXK6Qb
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 3, 2025
Nacionales
Yegua muere tras ser impactada por vehículo en desvío de Jiquilisco
Jiquilisco, Usulután. Un accidente de tránsito se registró este jueves en el desvío de Jiquilisco, sobre la carretera Litoral, cuando un vehículo particular impactó contra una yegua que se encontraba en la vía.
Según informes preliminares, el percance ocurrió cuando el animal se cruzó repentinamente frente al automóvil, provocando un fuerte choque que dejó daños materiales considerables. La yegua murió en el lugar debido a la gravedad del impacto.
Testigos indicaron que el animal estaba acompañado por su cría, que resultó ilesa durante el incidente.
Autoridades llegaron al lugar para regular el tráfico y realizar las investigaciones correspondientes. Se hizo un llamado a los dueños de animales a mantenerlos bajo resguardo, especialmente cerca de carreteras de alta circulación, para evitar este tipo de accidentes.
Sucesos
Emprendedoras aclaran que sus donas están frescas y no rancias
La fiebre por las donas al 2×1 continúa, y quienes aún no han probado la oferta todavía tienen oportunidad de hacerlo, ya que varios emprendedores las mantienen a la venta en distintas calles.
No obstante, recientes rumores aseguraban que las donas disponibles eran las sobrantes del pasado mes de septiembre y que estaban vencidas. Ante esto, un par de jóvenes salió al paso para aclarar la situación.
“A todas las personas que dicen que las donas son de septiembre, decirles que son de hoy. Los que dicen que son las que quedaron, las arruinadas, las rancias, que no sirven, pues no, las donas son recién sacadas”, indicó una de las jóvenes a través de un video difundido en redes sociales.
La polémica surgió luego de que usuarios en redes sociales señalaran que algunas donas se estaban vendiendo en mal estado, con sabor desagradable y en condiciones insalubres.
Nacionales
El Salvador avanza como modelo de desarrollo
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro oficial con la Presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, quien le dio la bienvenida en el marco de su visita a Lima con motivo del IV Simposio Internacional de Aguas Transfronterizas en América Latina y el Caribe.
Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa expresó su agradecimiento por el cálido recibimiento y reafirmó la disposición de El Salvador de fortalecer la agenda bilateral con el Perú en áreas estratégicas. Compartió los avances del modelo salvadoreño en materia de seguridad, destacando que, gracias a la implementación del #PlanControlTerritorial, el país se ha convertido en el más seguro del hemisferio occidental, un logro histórico que hoy abre nuevas oportunidades para la inversión y el desarrollo económico.
Por su parte, la Presidenta Boluarte manifestó el interés del Perú en potenciar la cooperación con El Salvador en temas de seguridad, desarrollo económico y comercio, incluyendo la continuidad de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) y la facilitación de movilidad entre ambos países.
Este encuentro refleja el compromiso de ambos gobiernos de estrechar lazos de cooperación política, económica y social, con el propósito de generar más oportunidades y beneficios para sus pueblos.