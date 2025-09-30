Nacionales
En octubre iniciarán los trabajos para el metrocable
Con el propósito de agilizar el tráfico y mejorar el transporte público en el Gran San Salvador, el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, informó que en los próximos días comenzarán con la ejecución de las líneas del metrocable desde Mejicanos hasta el Centro Histórico de San Salvador.
«En el caso del teleférico o metrocable tenemos un contrato con una empresa para desarrollar este primer sistema que va a mejorar el flujo en el sector de Mejicanos que conecta con la Universidad de El Salvador, el tramo del Centro de Gobierno, y llega hasta un tramo del Centro Histórico, abajito del parque Cuscatlán, ahí es donde lo tenemos previsto de acuerdo con los diseños que se han hecho. Entonces, ya estamos avanzando bastante con ese proyecto», dijo el funcionario.
Asimismo, detalló que ya está en el país parte de lo que se ha fabricado, por lo que trabajan en unas torres y en cimentaciones profundas donde se sostendrán las góndolas. Reiteró que este es un nuevo sistema, por lo que es importante garantizar la calidad constructiva del proyecto.
«Estamos trabajando fuertemente para que se convierta en una realidad. Más o menos el proyecto tendrá un plazo de ejecución de 18 meses, aproximadamente. Ya están a punto de iniciarse las obras civiles del proyecto. Únicamente estamos en la parte de unas torres, hay que hacer cimentaciones, cimentaciones profundas. Lo importante es que vamos avanzando», detalló.
Rodríguez dijo que la obra se ejecuta con fondos propios, pero destacó que también hay financiamiento de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El metrocable es un sistema de transporte de pasajeros tipo teleférico que ofrece servicio de traslado a las personas, y en El Salvador ayudará para evitar el tráfico de sur a norte.
Bahía de buses
El ministro de Obras Públicas también informó que se encuentran diseñando bahía de buses en todos los corredores, como en la alameda Manuel Enrique Araujo, los bulevares Constitución y del Ejército, también en sectores de Santa Tecla. «Consideramos que, si hacemos bahías de buses en el Área Metropolitana de San Salvador en diferentes puntos, podemos ahorrar al menos entre 20 minutos de traslado», aseveró.
El funcionario dijo que si los salvadoreños viajan desde Santa Tecla hasta el bulevar El Ejército podrían ahorrarse hasta 25 minutos, puesto que en la hora pico hay una gran cantidad de unidades que obstruyen uno de los carriles de la vía, y eso influye para que haya tráfico en las calles.
Respecto a los nuevos buses, el ministro dijo que cambiarán todas las unidades obsoletas que circulan en el país, ya el objetivo es que los salvadoreños viajen seguros.
Nacionales
Capturan en Sonsonate a motociclista que conducía ebrio y provocó accidente
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Manuel de Jesús Cáceres Raymundo, de 53 años, quien fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol en el departamento de Sonsonate.
El hecho ocurrió sobre la 7ª Calle Oriente del barrio El Ángel, donde el motociclista perdió el control de su vehículo e impactó contra un automóvil particular. El percance solo dejó daños materiales.
De acuerdo con la PNC, al realizarle la prueba de alcotest, Cáceres Raymundo presentó 233 grados de alcohol en la sangre, por lo que será procesado por el delito de conducción peligrosa.
Nacionales
El Salvador acumula 22 días sin homicidios en septiembre, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el lunes 29 de septiembre cerró sin homicidios en El Salvador, con lo que el país suma 22 jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes de septiembre de 2025.
De acuerdo con los registros oficiales, los días con cero homicidios han sido el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de septiembre.
Con este resultado, el país acumula 226 días sin homicidios en lo que va de 2025, según la PNC.
Desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, la institución contabiliza un total de 1,024 jornadas sin muertes violentas, atribuídas a la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que se mantienen vigentes.
Nacionales
Capturan en San Miguel a repartidor que usaba fachada de delivery para traficar drogas
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Rolando Isaac Sánchez Cortez, quien utilizaba el oficio de repartidor de servicios de delivery como fachada para dedicarse al tráfico de drogas en San Miguel.
El procedimiento fue ejecutado por elementos de las Fuerzas Especiales de la corporación en el caserío Cantora, en el sector de San Miguel Centro.
Según el reporte policial, al momento de su detención se le incautaron sustancias ilícitas, por lo que será procesado por el delito de posesión y tenencia de drogas.