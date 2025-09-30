Nacionales
Capturan en Sonsonate a motociclista que conducía ebrio y provocó accidente
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Manuel de Jesús Cáceres Raymundo, de 53 años, quien fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol en el departamento de Sonsonate.
El hecho ocurrió sobre la 7ª Calle Oriente del barrio El Ángel, donde el motociclista perdió el control de su vehículo e impactó contra un automóvil particular. El percance solo dejó daños materiales.
De acuerdo con la PNC, al realizarle la prueba de alcotest, Cáceres Raymundo presentó 233 grados de alcohol en la sangre, por lo que será procesado por el delito de conducción peligrosa.
Nacionales
El Salvador acumula 22 días sin homicidios en septiembre, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el lunes 29 de septiembre cerró sin homicidios en El Salvador, con lo que el país suma 22 jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes de septiembre de 2025.
De acuerdo con los registros oficiales, los días con cero homicidios han sido el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 29 de septiembre.
Con este resultado, el país acumula 226 días sin homicidios en lo que va de 2025, según la PNC.
Desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, la institución contabiliza un total de 1,024 jornadas sin muertes violentas, atribuídas a la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que se mantienen vigentes.
Nacionales
Capturan en San Miguel a repartidor que usaba fachada de delivery para traficar drogas
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Rolando Isaac Sánchez Cortez, quien utilizaba el oficio de repartidor de servicios de delivery como fachada para dedicarse al tráfico de drogas en San Miguel.
El procedimiento fue ejecutado por elementos de las Fuerzas Especiales de la corporación en el caserío Cantora, en el sector de San Miguel Centro.
Según el reporte policial, al momento de su detención se le incautaron sustancias ilícitas, por lo que será procesado por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas en gran parte del país este martes
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante las próximas horas se prevén lluvias y tormentas en diferentes zonas del territorio nacional, producto de la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical y la influencia de una onda tropical.
Al final de la madrugada podrían presentarse lluvias en sectores de la cordillera volcánica, así como en la zona costera central y occidental, incluyendo puntos del Área Metropolitana de San Salvador.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con precipitaciones al final de la jornada en la cordillera volcánica. Para la tarde se espera cielo nublado con lluvias y tormentas en la zona norte y la cordillera volcánica, las cuales se desplazarán hacia el oriente y centro del país; además, se anticipan tormentas en el departamento de Santa Ana.
En horas de la noche, continuarán las lluvias en el centro y oriente, y a mediados de la misma ingresarán nuevos periodos de tormentas desde el este de La Unión, que afectarán la zona oriental y paracentral.
Los vientos oscilarán entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h asociadas a tormentas.