El Salvador acumula 22 días sin homicidios en septiembre, según la PNC

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante las próximas horas se prevén lluvias y tormentas en diferentes zonas del territorio nacional, producto de la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical y la influencia de una onda tropical.

Al final de la madrugada podrían presentarse lluvias en sectores de la cordillera volcánica, así como en la zona costera central y occidental, incluyendo puntos del Área Metropolitana de San Salvador.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con precipitaciones al final de la jornada en la cordillera volcánica. Para la tarde se espera cielo nublado con lluvias y tormentas en la zona norte y la cordillera volcánica, las cuales se desplazarán hacia el oriente y centro del país; además, se anticipan tormentas en el departamento de Santa Ana.

En horas de la noche, continuarán las lluvias en el centro y oriente, y a mediados de la misma ingresarán nuevos periodos de tormentas desde el este de La Unión, que afectarán la zona oriental y paracentral.

Los vientos oscilarán entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h asociadas a tormentas.

