Continuarán las lluvias dispersas y tormentas aisladas

Más de 50 emprendedores de rubros como alimentos y artesanías participarán en la nueva edición de la feria del jocote corona, que el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), junto a instituciones aliadas, realizará en el Parque Natural Cerro Verde.

El evento se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre y ofrecerá una variada oferta gastronómica basada en este fruto de temporada, que incluirá desde refrescos tradicionales hasta opciones innovadoras como pupusas, pizzas y postres.

Abigail Colindres, gerente de Mercadeo del ISTU, destacó que esta feria es una de las más esperadas del año. “Es una vitrina para el turismo interno e internacional. Queremos que todas las familias salvadoreñas se preparen para visitarnos esos días”, señaló.

Las autoridades recordaron que la capacidad del parque es de 5,000 visitantes por día, por lo que las entradas deberán adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma SmartTicket.

Además, durante la feria se habilitarán las rutas de ascenso a los volcanes Ilamatepec, en Santa Ana, e Izalco, en Sonsonate, para quienes deseen complementar la experiencia con una caminata turística.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...