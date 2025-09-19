Plan de contingencia garantiza abastecimiento de agua en San Salvador y La Libertad

El Gobierno de El Salvador presentó este viernes la cuarta edición del Festival Arte y Diseño El Salvador 2025, una iniciativa que busca fortalecer la economía creativa y proyectar internacionalmente el talento artesanal del país.

El anuncio estuvo a cargo del presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, y la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, quienes destacaron que el evento forma parte de la estrategia gubernamental para dinamizar la economía a través del sector artesanal y creativo.

El festival se desarrollará bajo el concepto «Trama: Donde las ideas se entretejen», e incluirá actividades en tres sedes: Suchitoto, el Parque Arqueológico Tazumal en Santa Ana y el Puerto de La Libertad.

La programación iniciará el 27 y 28 de septiembre en Suchitoto, con la temática «Raíces de Color», que resaltará las técnicas tradicionales de tintes naturales. Continuará el 25 y 26 de octubre en Tazumal, con «Semiótica Nahual», centrada en el simbolismo cultural de los tejidos. El cierre será en La Libertad, el 13 y 14 de diciembre, con «La Vanguardia», una exhibición de innovación en diseño y técnicas modernas.

“Este festival es una vitrina para mostrar al mundo la calidad de nuestra artesanía y creatividad. Tenemos artesanos que han pasado de producir para subsistir a exportar sus productos”, afirmó Steiner.

Durán, por su parte, subrayó que la iniciativa posiciona a El Salvador como un destino turístico creativo. “Este evento nos une y nos llena de orgullo. Es un esfuerzo conjunto que no sería posible sin la seguridad y el apoyo a los talleres”, señaló.

Además de exposiciones, el festival incluirá pasarelas, espacios de comercialización para micro y pequeñas empresas, conferencias, concursos y experiencias interactivas, con el objetivo de consolidar un ecosistema donde arte y emprendimiento generen desarrollo económico.

