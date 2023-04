Bomberos desarrollan jornada de inspecciones en restaurantes ubicados en el Mercado del Mar

El recién descubierto sitio arqueológico está ubicado dentro de una quebrada, a unos cinco kilómetros al noroeste de la caldera Ilopango.

Arqueólogos de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural junto a un equipo de tres especialistas —dos arqueólogos y una conservadora experta en bienes culturales muebles de origen orgánico—, todos miembros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de la SEC/México, llevaron a cabo un reconocimiento e identificación del sitio arqueológico Pacún, ubicado en el municipio de Tonacatepeque.

El equipo mexicano lo integraron los arqueólogos Rubén Manzanilla, Guillermo Goñi y Martha Sánchez, especialistas en conservación de bienes culturales muebles. Por parte de El Salvador está el arqueólogo Manuel Guerra, de la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura.

“Venimos como apoyo técnico a ver qué estudios se pueden continuar planificando, a través de la información que se está recuperando por los compañeros arqueólogos salvadoreños. Estamos con la idea de que se tomen muestras para fechamiento de radiocarbono, que se pueden mandar después a los laboratorios de México, y muestras de flotación para poder recuperar semillas que complementen lo que ya identificaron ellos”, dijo el Dr. Manzanilla.

En el sitio se encontraron semillas de frijol, maíz y otras plantas más, pero con el estudio especializado podrían identificarse semillas más pequeñas que “indiquen qué cosas estaban consumiendo los habitantes”, agregó el especialista.

En uno de los perfiles de trabajo que se encuentra expuesto, “se ve que la capa de ocupación es muy delgada y eso es una genialidad para la arqueología de El Salvador, porque quiere decir que no hubo ocupación previa y el sitio no tuvo tampoco una ocupación posterior, porque lo cubrió la ceniza de la erupción; tienen una cápsula del tiempo que les va indicar cómo era la vida, la cultura material y la organización social de la gente que vivió allí en el tiempo en que se feche y yo creo que eso es algo único para la arqueología de cualquier país”, agregó el arqueólogo mexicano.

En el sitio se han identificado, además, tres estructuras conformadas por plataformas de tierra, dos posibles estructuras sepultadas y abundante material cerámico.

“Quedamos sorprendidos por la riqueza de los materiales orgánicos que observamos prácticamente de inmediato y en concentraciones realmente sorprendentes, eso es un asunto extraordinario. De esa manera reconocimos la riqueza del sitio en esos términos y las promesas de investigación que esos materiales permiten. Después, también nos tocó valorar las condiciones de ubicación del sitio”, indicó el Dr. Guillermo Goñi.

Por su parte, la Dra. Sánchez concluyó que “el sitio es una maravilla. La ceniza hizo que se evaporara rápidamente el agua. La ceniza con el agua tiende a hacer un material ligeramente rocoso, más duro; las mazorcas encontradas tienen esa dureza, no podemos decir que están petrificadas porque eso requiere un análisis, pero la cantidad es increíble. A mí nunca me había tocado ver ese volumen de prácticamente tres por dos metros de mazorcas, eso es algo que yo no lo he visto en otros lugares, por lo menos de América, es extraordinario y único”.

El descubrimiento, investigación y análisis de los materiales ayudarán a brindar más luces sobre los orígenes del lugar, de la dieta alimenticia y del sistema constructivo que utilizaban los pobladores del sitio Pacún.

“Por sus características, las estructuras tienen una similitud con las de Joya de Cerén. Son unas plataformas construidas por los antiguos pobladores y sobre ellas edificaron las viviendas hechas con pared de bahareque y techo de zacate”, dijo el arqueólogo Guerra.

La diferencia es que el sitio, descubierto por un poblador de la zona, es mucho más temprano que Joya de Cerén. “Podemos hablar de unos 200 años más antiguo” y fue sepultado por la erupción del volcán de Ilopango, que se estima ocurrió a mediados del siglo V, explicó Guerra.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...