Nacionales

Incendio destruye vivienda en San Rafael Obrajuelo, La Paz

Un incendio estructural consumió por completo una vivienda en el cantón San Pedro Mártir, del distrito de San Rafael Obrajuelo, en el departamento de La Paz, durante la madrugada de este miércoles, según informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES).

Las autoridades indicaron que las cuadrillas ejecutaron maniobras de control y liquidación para evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas cercanas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Bomberos recordó a la población que ante cualquier emergencia pueden comunicarse al número 913 para recibir asistencia inmediata.

Judicial

Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión

12 noviembre, 2025

Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.

Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.

Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.

Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.

Nacionales

Dos mujeres lesionadas en accidente de tránsito en la colonia Escalón

12 noviembre, 2025

Dos mujeres resultaron lesionadas la madrugada de este miércoles tras un accidente de tránsito registrado sobre la avenida Masferrer, en la colonia Escalón, San Salvador, en el sentido que conduce hacia el redondel Luceiro.

De acuerdo con el informe preliminar, la conductora perdió el control del vehículo, impactó contra un árbol y posteriormente volcó.

Equipos de socorro acudieron al lugar para brindar atención médica a las víctimas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial.

Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la zona mientras se realizaban las labores de rescate y el retiro del vehículo siniestrado.

Nacionales

Motociclista muere tras ser impactado por vehículo en Usulután

12 noviembre, 2025

Un motociclista perdió la vida la noche del martes en un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 120½ del Bypass, en el sector de Usulután Este, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima no respetó una señal de alto y fue impactada por un vehículo que circulaba por la zona, lo que provocó su fallecimiento inmediato.

Agentes policiales llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y controlar el tráfico en la vía mientras se procesaba la escena.

