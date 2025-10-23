Connect with us

Nacionales

Alcaldía de La Libertad Sur lanza campaña “Chequeo Rosa” contra el cáncer de mama

Publicado

Hace 31 minutos

el

La alcaldía de La Libertad Sur se unió a las iniciativas de prevención del cáncer de mama con la campaña “Chequeo Rosa”, enfocada en la detección temprana de esta enfermedad.

La actividad, desarrollada en coordinación con la Fundación Actuar es Vivir, está dirigida a mujeres mayores de 40 años. Las interesadas pueden reservar su cupo llamando o escribiendo a los números 2500-1358 y 7746-9614, disponibles también por WhatsApp.

Nacionales

Detienen a conductor de bus sin licencia tras triple accidente en La Libertad

Publicado

Hace 5 horas

el

23 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un triple accidente ocurrido en el kilómetro 32 de la carretera que conecta San Salvador con Sonsonate, en el cantón Ateos, Sacacoyo, La Libertad.

El siniestro involucró una rastra, un pick up y un bus, y dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre trasladado a un hospital con lesiones.

Posteriormente, las autoridades detuvieron al responsable, identificado como Geovanny Antonio Hernández Tejada, de 19 años, quien conducía el bus sin contar con licencia de conducir y trató de darse a la fuga.

Hernández Tejada será remitido por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Nacionales

Detienen a motociclista ebrio tras provocar fuerte accidente de tránsito

Publicado

Hace 5 horas

el

23 octubre, 2025

Por

Un motociclista fue arrestado la tarde del miércoles tras provocar un accidente vial sobre el kilómetro 10 de la carretera que conecta San Salvador con Panchimalco.

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó al responsable como Kevin Osmin Miranda Martínez, de 23 años, quien, afortunadamente, solo causó daños materiales.

La prueba de alcohol arrojó un nivel de 282 miligramos por decilitro (mg/dl) en aire espirado, confirmando que conducía en estado de ebriedad. Martínez será remitido por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, informaron las autoridades.

Nacionales

Automovilista choca contra poste en bulevar Venezuela

Publicado

Hace 5 horas

el

23 octubre, 2025

Por

Un automovilista impactó esta mañana contra un poste del tendido eléctrico sobre el bulevar Venezuela, sin que se reportaran personas lesionadas, según informó el Viceministerio de Transporte (VMT).

Para evitar congestionamientos, los gestores de tránsito del VMT movilizaron el vehículo de manera manual a un costado de la vía, asegurando la seguridad en la zona y manteniendo el paso lo más normalizado posible.

Posteriormente, una grúa retiró el automóvil y el flujo vehicular quedó totalmente habilitado, indicó la institución.

