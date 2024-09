Mujer roba a bebé en hospital de India para venderlo en 1,200 dólares

Un impactante incidente ocurrió en el Hospital Sadar, en Begusarai, India, cuando un bebé de solo 20 horas de vida fue robado de la unidad de cuidados especiales.

Según reportes locales, una mujer ingresó a la sala, tomó al bebé de su cuna, lo envolvió en una tela y escapó con él en brazos. Su objetivo era vender al niño por 100.000 rupias (menos de 1.200 dólares), en complicidad con una agente de seguridad del hospital.

Las cámaras de seguridad del hospital captaron a la mujer desde que tomó al bebé hasta que salió a las calles cercanas. Gracias a las imágenes, la Policía pudo identificar a la guardia de seguridad involucrada, quien fue detenida y confesó su participación en el crimen.

Why is there no #hospital staff in the #children’s ward to take care of and monitor them?

Bihar: Live video of a newborn baby being stolen from #Begusarai Sadar Hospital…

A shocking incident has come to light from Begusarai, Bihar, where a newborn baby was stolen from the SNCU… pic.twitter.com/ZQ9r3jKd9y

— Akassh Ashok Gupta (@peepoye_) September 16, 2024