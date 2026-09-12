Internacionales
Motociclista cae a un río tras salirse de la carretera en Sarapiquí y sorprende al aparecer tomando una bebida
Un motociclista protagonizó un aparatoso accidente en Puerto Viejo de Sarapiquí, provincia de Heredia, Costa Rica, luego de salirse de la carretera y terminar junto con su motocicleta en un río. El hecho llamó rápidamente la atención en redes sociales debido a que, pese a lo espectacular de la caída, el hombre aparentemente logró salir por sus propios medios.
Según testimonios difundidos junto al video, el motociclista habría circulado a una velocidad elevada y no logró tomar correctamente una curva, lo que provocó que abandonara la vía y cayera hacia el cauce. Varias personas que se encontraban cerca corrieron para auxiliarlo, temiendo que hubiera sufrido lesiones de gravedad. Sin embargo, al llegar se encontraron con una escena inesperada: el conductor estaba sentado y tomando una bebida mientras esperaba ayuda.
Las imágenes se viralizaron rápidamente por la tranquilidad con la que el motociclista reaccionó después del accidente. Hasta el momento no se ha divulgado un reporte oficial de las autoridades costarricenses que detalle su identidad, posibles lesiones o confirme técnicamente la causa del percance, por lo que la versión sobre un supuesto exceso de velocidad se mantiene basada en testimonios difundidos en redes.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los motociclistas en carreteras con curvas y sectores cercanos a ríos o desniveles. Aunque en esta ocasión el protagonista aparentemente logró salir sin consecuencias graves, el desenlace pudo haber sido muy distinto debido a la fuerza del impacto y al lugar donde terminó la motocicleta.
Internacionales
Diésel supera los US$6 por galón en Estados Unidos y alcanza un récord histórico por tensión en mercados energéticos
El precio promedio del diésel en Estados Unidos superó por primera vez los US$6 por galón y continuó aumentando durante el fin de semana. Datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) situaban este sábado 12 de septiembre el promedio nacional en US$6.16 por galón, frente a los US$3.70 registrados hace un año, convirtiéndose en el nivel más alto documentado por la organización.
El fuerte incremento está relacionado con las restricciones en el suministro mundial de combustibles refinados, las tensiones derivadas del conflicto con Irán y las interrupciones en importantes rutas energéticas de Oriente Medio. A esto se suman los ataques ucranianos contra refinerías rusas y las restricciones a las exportaciones de combustibles desde Rusia y China, factores que han reducido todavía más la oferta disponible.
El aumento del diésel tiene implicaciones que van mucho más allá de quienes utilizan este combustible directamente. Camiones de carga, maquinaria agrícola, construcción y diferentes actividades industriales dependen de él, por lo que un incremento sostenido puede trasladarse al costo del transporte, alimentos y otros productos de consumo. El reciente repunte de los combustibles ya está contribuyendo a mayores presiones inflacionarias en la economía estadounidense.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) también refleja la fuerte presión sobre el mercado: el 10 de septiembre el diésel minorista promediaba US$6.06 por galón, mientras los precios internacionales del petróleo se mantenían por encima de los US$100 por barril. Analistas advierten que el mercado podría continuar mostrando volatilidad mientras persistan las interrupciones del suministro global y los bajos niveles de inventarios.
Internacionales
Cristóbal Soria sufre accidente de rafting en Costa Rica durante grabación de Planeta Calleja
Cristóbal Soria, conocido panelista del programa español El Chiringuito, sufrió un accidente mientras practicaba rafting en la zona de Turrialba, Costa Rica. El comunicador se encontraba en el país centroamericano participando en la grabación de un episodio de Planeta Calleja, junto al aventurero y presentador español Jesús Calleja.
De acuerdo con información confirmada por el medio costarricense Teletica, Soria sufrió una caída durante la actividad acuática y recibió un golpe en el rostro. Tras el incidente fue trasladado a una clínica privada de Turrialba para someterse a una evaluación médica. Los primeros reportes detallan que la lesión se produjo en la zona de la ceja derecha.
Aunque inicialmente el accidente generó preocupación entre sus seguidores, las evaluaciones descartaron lesiones de gravedad. El propio equipo de El Chiringuito confirmó posteriormente que Soria se encuentra bien y fuera de peligro, enviándole públicamente un mensaje de apoyo después del susto sufrido durante la grabación.
Soria había compartido previamente en sus redes sociales diferentes imágenes de su estancia en Costa Rica y de los paisajes naturales de Turrialba. El español es una de las figuras más reconocibles de El Chiringuito por sus apasionados debates futbolísticos, su vínculo con el Sevilla y sus habituales intervenciones sobre figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
🙌 NUESTRO @cristobalsoria ESTÁ BIEN.
👉 Tranquilidad tras el susto después de sufrir un accidente de rafting mientras grababa un programa en Costa Rica con @JesusCalleja.
¡MUCHO ÁNIMO, AMIGO! pic.twitter.com/Yx61nKwOwM
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 12, 2026
Internacionales
Elon Musk amenaza con acciones legales por un documental sobre su vida
Los abogados de Elon Musk notificaron formalmente a los productores de un nuevo documental de cuatro horas sobre la vida del multimillonario, al considerar que la película lo difama.
Poco antes del estreno del documental, realizado el pasado martes en el Festival de Cine de Venecia, el abogado Alex Spiro envió una carta a un productor de Jigsaw Productions en la que acusa al documentalista ganador del Óscar Alex Gibney de construir la película «Musk» a partir de una conclusión predeterminada.
La misiva, fechada el 3 de septiembre, también señala que Gibney se negó a verificar los hechos abordados en la producción con Musk o con personas de su entorno.
«Este proyecto no comenzó como una investigación. Comenzó con una conclusión», escribió Spiro en la carta.
El documental fue estrenado en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una prolongada ovación de pie y críticas muy favorables.
La producción recorre la trayectoria profesional y la vida de Musk, nacido en Sudáfrica, desde sus años como empresario de la era punto-com en Silicon Valley, a principios de la década de 2000, hasta su transformación en el primer billonario del mundo.
La película también aborda aspectos de su vida personal, entre ellos su difícil infancia y los 14 hijos conocidos que ha tenido con varias mujeres.
La revista especializada Variety calificó la producción como un «retrato lacerante», mientras que Deadline describió la película como «demoledora» y señaló que presenta a Musk como «mezquino, narcisista, megalomaníaco, cruel».
La advertencia legal no está dirigida únicamente contra Gibney y Jigsaw Productions. La carta también pone en aviso a todos los involucrados en el lanzamiento del documental, incluidos HBO, Bleecker Street y Universal.
Uno de los principales cuestionamientos de Spiro se concentra en una secuencia de la película que, según el abogado, impulsa una teoría conspirativa según la cual Musk supo a primera hora de la noche electoral de 2024 que Donald Trump había ganado, debido a que sus satélites Starlink habrían sido utilizados para influir en el resultado.
Jigsaw Productions respondió mediante un comunicado enviado a The Hollywood Reporter y sostuvo que el escrutinio de figuras públicas poderosas está protegido por la Primera Enmienda de Estados Unidos.
«Esto es algo que todos los estadounidenses deberían defender», señaló la productora, incluyendo a los asociados de Musk, a quien calificó como alguien que se ha proclamado a sí mismo «absolutista de la libertad de expresión».
Los documentales de Gibney se han centrado anteriormente en grupos y figuras poderosas, entre ellos la Iglesia de la Cienciología, la corporación Enron y las guerras de espionaje entre Israel e Irán en «Zero Days».
El documentalista ganó un Óscar al mejor documental por «Taxi to the Dark Side», una producción que aborda las prácticas de interrogatorio del Ejército estadounidense en Afganistán.
Musk, por su parte, ha dedicado varios días a cuestionar públicamente a Gibney a través de X, plataforma que es de su propiedad. El empresario calificó la película como un «ataque que falla el tiro» y la desestimó al considerarla aburrida.