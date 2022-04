Localizan cadáver dentro de auto quemado en El Bronx, Nueva York

Un cuerpo fue descubierto dentro de un automóvil Toyota Camry en llamas que generó una dantesca escena en El Bronx la madrugada ayer, informó NYPD.

La policía respondió a un informe sobre un automóvil estacionado en doble fila en llamas en Intervale Avenue y Kelly Street, en el vecindario Woodstock, alrededor de las 5:30 a.m. del lunes, dijeron las autoridades.

Unidentified body found inside burning car in the Bronx: cops https://t.co/Ty51KNs4uE pic.twitter.com/q3UBU306Qd — New York Post (@nypost) April 26, 2022

Una vez que bomberos FDNY extinguieron el fuego, se descubrió a una persona no identificada dentro del vehículo, dijo la policía. Un testigo comentó que el conductor estaba acelerando el motor antes de que el auto se incendiara, segúnABC News. Otros dos vehículos resultaron alcanzados por las llamas.

El auto no parecía haber estado involucrado en una colisión, según la investigación preliminar de NYPD. No quedó claro de inmediato cómo murió la persona o la causa del incendio, informó New York Post. Tampoco se oficializó la edad ni género de la víctima, pero al parecer era un hombre de unos 30 años residente en la zona.