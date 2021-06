IMPACANTE VIDEO | Conductora borracha embiste brutalmente a modelo británica que sufrió lesiones en sus piernas y caderas

Una modelo británica de OnlyFans ha tenido que suspender su exposición en el servicio de suscripción para adultos luego de haber sido atropellada por un conductor ebrio cuando caminaba con su esposo y su perro por Gales, Reino Unido.

Finley Taylor, de 27 años, está viva de milagro y se recupera de las heridas en las piernas y caderas. A la joven tuvieron que coserle 15 puntos de sutura.

El incidente, reportado el domingo en Ammanford, fue captado por cámaras de vigilancia.

En las imágenes se ve cuando el Citroen, a unas 40 mph, impacta a la pareja mientras caminan por una acera, pero el mayor golpe lo recibe Taylor.

Su esposo, Eddie, de 28, solo sufrió moretones y rasguños. El can, un “King Charles Cavalier”, salió ileso del incidente.

La conductora irresponsable fue identificada como Emily Down, de 27, y fue arrestada luego de que transeúntes la detuvieran cuando intentaba escapar de la escena.

Una portavoz de la policía de Dyfed-Powys indicó que Down enfrenta cargos por conducir en estado de embriaguez, por no detenerse luego de un accidente en la carretera y por conducir de otra forma que no sea de acuerdo con una licencia.

Ver Video Acá.

“Las imágenes son impactantes. Yo tuve suerte. Ella se trepó al pavimento y se estrelló contra mí. Yo volteé por el aire…”, dijo la modelo a The Sun.

“Yo hago contenido en línea para adultos, así que nadie va a quererme ver como estoy ahora mismo”, añadió la británica, quien además alegó que tuvo que esperar unas tres horas para que una ambulancia llegara a la escena.

Taylor expresó preocupación de que las autoridades no investiguen el hecho con la seriedad que se supone, ya que, en principio, alegaron que no habían imágenes de cámaras de vigilancia.

“Yo siento que la Policía se está negando a investigar el crimen como se debe. A nosotros nos dijeron que muy probablemente a ella le impongan como castigo una prohibición para conducir por 12 meses y una multa”, agregó la entrevistada.