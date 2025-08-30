Internacionales
Hombre arrolla a la multitud frente a bar y deja un muerto y cinco heridos
Evreux, Francia. Un hombre embistió intencionadamente con su vehículo a una multitud frente a un bar en la localidad de Evreux, al norte de Francia, tras un altercado ocurrido en la madrugada del sábado, causando un muerto y cinco heridos, informaron las autoridades.
El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. (02:00 GMT), luego de que una discusión entre una joven y varios hombres dentro del bar derivara en que los porteros desalojaran a todos los clientes, aproximadamente un centenar, al exterior.
Según el fiscal de Evreux, Rémi Coutin, una persona regresó con un vehículo y, deliberadamente, embistió a gran velocidad contra la multitud. El ataque dejó un fallecido en el lugar y cinco heridos, dos de ellos de gravedad, quienes fueron trasladados a un hospital.
La fiscalía abrió una investigación por homicidio y tentativa de homicidio, descartando cualquier motivación terrorista o racista. Hasta el momento, dos hombres y una mujer han sido detenidos en relación con el hecho, que las autoridades calificaron como una tragedia que se descontroló por completo.
“Desgraciadamente, el balance es muy grave”, señaló Coutin.
Internacionales
Asesinan a tiros a diputado ucraniano en Leópolis
Leópolis, Ucrania. El diputado y expresidente del Parlamento ucraniano, Andrii Parubii, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, informaron las autoridades locales.
La policía señaló que una “personalidad pública y política bastante conocida” había fallecido a causa de las heridas sufridas en un tiroteo, y que actualmente buscan al responsable del ataque.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó que se trataba de Parubii, quien lideró el Parlamento entre 2016 y 2019, y calificó el hecho como un “horrible asesinato”, prometiendo una investigación para esclarecer las circunstancias y los motivos del crimen.
Andrii Parubii fue un destacado activista proeuropeo, participando en la Revolución Naranja de 2004 y en el movimiento de Maidán de 2014.
Internacionales
Tres presos mueren durante requisa en la cárcel de Turi, Ecuador
Al menos tres reclusos fallecieron el viernes durante una requisa policial en la cárcel de Turi, en Cuenca, sur de Ecuador, según medios locales.
De acuerdo con los informes, los incidentes se produjeron durante la mañana, cuando agentes detuvieron a un interno y decomisaron armas de fuego. Desde los exteriores del penal se escucharon gritos y disparos, lo que motivó la intervención de personal de la Policía, Fiscalía y un equipo de Criminalística.
Uno de los presos murió a causa de un disparo y se encontraba en el pabellón de máxima seguridad, según indicó un policía involucrado en la investigación. Las autoridades cerraron temporalmente los accesos al penal mientras se indagan las causas de los decesos.
La cárcel de Turi es considerada una de las más conflictivas del país y forma parte del “conflicto armado interno” declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa contra bandas del crimen organizado. Las prisiones ecuatorianas se encuentran bajo control de las Fuerzas Armadas debido a la violencia criminal y la crisis penitenciaria que persiste desde 2021.
Internacionales
La Sábana Santa de Turín es «un fraude clerical», según una carta medieval
Un estudio ofrece pruebas convincentes, tras la aparición de un documento rescatado, de que la reliquia custodiada en la capital piamontesa no perteneció a Jesús de Nazaret.
El sudario de Turín es uno de los objetos antiguos más preciados de la ciudad norteña italiana. Esta reliquia atrae a numerosos turistas hasta la región del Piamonte, a pesar de que la Catedral de San Juan Bautista solo la exhibe públicamente en contadas ocasiones.
También conocida como la Sábana Santa, la tela de lino muestra la imagen tenue de la parte delantera y trasera de un hombre desnudo. Los creyentes la han venerado durante siglos creyendo que la figura de Jesús de Nazaret quedó plasmada tras su crucifixión en el monte del Gólgota y posterior enterramiento en el conocido como Santo Sepulcro.
La gente ha cuestionado su autenticidad desde que apareció por primera vez en 1354, y las autoridades vaticanas han cambiado de parecer a lo largo de los años sobre si debe ser considerado como el verdadero sudario del icono. Ahora, un documento medieval recién descubierto añade más pruebas de que el sudario es falso.
Los hallazgos, publicados en la revista ‘Journal of Medieval History’, revelan la primera prueba escrita conocida que atestigua que la reliquia no es auténtica. Este documento hasta ahora desconocido, que data del siglo XIV, se ha convertido en la prueba escrita más antigua conocida hasta la fecha que prueba el fraude. La anterior es una carta escrita en 1389 por el obispo de Troyes, Pierre d’Arcis, donde denuncia la falsedad de la presunta Sábana Santa.
El documento escrito recién descubierto revela que un teólogo francés muy respetado, Nicole Oresme (1325-1382), describió la tela como una falsificación «clara» y «patente», resultado de los engaños de «hombres del clero» a mediados del siglo XII.
Oresme escribe: «Muchos clérigos engañan así a otros, con el fin de obtener ofrendas para sus iglesias. Este es claramente el caso de una iglesia de Champagne (la región francesa donde se descubrió por primera vez el sudario), donde se dijo que estaba el sudario del Señor Jesucristo, y del número casi infinito de los que han falsificado tales cosas, y de otros».
Oresme, que más tarde fue obispo de Lisieux (Francia), fue una importante figura religiosa de la Edad Media, muy apreciado por sus explicaciones racionales de los supuestos milagros. «Lo que distingue a los escritos de Oresme es su intento de dar explicaciones racionales a fenómenos inexplicables, en lugar de interpretarlos como divinos o demoníacos», afirma Nicolas Sarzeaud, historiador de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y autor principal de este nuevo estudio.
«Durante siglos, esta reliquia, ahora controvertida, se ha visto envuelta en una polémica entre partidarios y detractores de su culto», prosigue Sarzeaud. «Este caso nos ofrece un relato inusualmente detallado del fraude clerical».