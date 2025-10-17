Lluvias intensas en Santa Rosa de Lima dejan un muerto y varias personas evacuadas

Nacionales
Capturan a implicados por envenenar y provocar la muerte de una jovencita en Sensuntepeque
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de Norma Leticia Rodríguez Rodríguez, de 29 años, y de Adelmo Enrique Méndez Rodríguez, exnovio de la víctima, por su presunta participación en el homicidio de una joven de 18 años, ocurrida en Sensuntepeque, Cabañas Este.
Según las investigaciones, la víctima fue envenenada el pasado 2 de octubre mediante una inyección que contenía bipiridilo, un químico altamente tóxico utilizado en agricultura. La joven presentó problemas de salud los días posteriores y fue ingresada al hospital de Sensuntepeque y luego al hospital Saldaña, donde falleció tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos.
La PNC detalló que el crimen podría estar relacionado con celos pasionales y que ambos detenidos fueron arrestados el 16 de octubre en el cantón Río Grande, Sensuntepeque.
A pesar de este caso, las autoridades destacan que se han registrado 1,035 días sin homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele, de los cuales 921 corresponden al periodo del régimen de excepción.