Nacionales

Capturan a implicados por envenenar y provocar la muerte de una jovencita en Sensuntepeque

Publicado

Hace 35 minutos

el

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de Norma Leticia Rodríguez Rodríguez, de 29 años, y de Adelmo Enrique Méndez Rodríguez, exnovio de la víctima, por su presunta participación en el homicidio de una joven de 18 años, ocurrida en Sensuntepeque, Cabañas Este.

Según las investigaciones, la víctima fue envenenada el pasado 2 de octubre mediante una inyección que contenía bipiridilo, un químico altamente tóxico utilizado en agricultura. La joven presentó problemas de salud los días posteriores y fue ingresada al hospital de Sensuntepeque y luego al hospital Saldaña, donde falleció tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La PNC detalló que el crimen podría estar relacionado con celos pasionales y que ambos detenidos fueron arrestados el 16 de octubre en el cantón Río Grande, Sensuntepeque.

A pesar de este caso, las autoridades destacan que se han registrado 1,035 días sin homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele, de los cuales 921 corresponden al periodo del régimen de excepción.

Nacionales

Lluvias intensas en Santa Rosa de Lima dejan un muerto y varias personas evacuadas

Publicado

Hace 59 minutos

el

17 octubre, 2025

Por

Las fuertes lluvias que afectaron el distrito de Santa Rosa de Lima, en La Unión Norte, dejaron como saldo una persona fallecida y alrededor de 10 evacuados, informó la Cruz Roja.

La víctima fue identificada como José Noel Sorto, de 32 años, quien murió arrastrado por las correntadas de agua que inundaron las calles de la ciudad la noche del jueves. Sorto trabajaba como vendedor ambulante en el mercado de la localidad.

Según testigos y registros difundidos en redes sociales, el hombre fue arrastrado por la corriente y su cuerpo fue hallado minutos después atrapado debajo de un vehículo en el sector de La Marquesa.

La Comisión Municipal de Protección Civil coordinó el rescate del cuerpo y activó medidas de prevención para salvaguardar la vida de los habitantes ante el desbordamiento del río de Santa Rosa de Lima.

Judicial

Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año

Publicado

Hace 2 horas

el

17 octubre, 2025

Por

Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).

Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.

Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.

En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.

Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.

Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.

Nacionales

Conductores capturados con 242° y 149° de alcohol tras incidentes viales

Publicado

Hace 3 horas

el

17 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos conductores en estado de ebriedad, tras realizarles pruebas de alcoholemia que arrojaron 242° y 149° de alcohol en sangre, respectivamente.

El primer detenido, José Geovanis Campos, de 42 años, fue interceptado mientras conducía un pick-up con 242° de alcohol. Según las autoridades, Campos no logró subir una pendiente, lo que provocó que el vehículo retrocediera y dejara a su acompañante de 44 años lesionado. El incidente ocurrió en la calle principal del cantón San Antonio, distrito de Candelaria, Cuscatlán Sur. El lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde se reporta estable. Campos será remitido por conducción peligrosa y lesiones culposas.

Por otra parte, Edwin Suyen Sorto Cruz fue detenido en el kilómetro 55½ de la carretera antigua a Zacatecoluca, tras arrojar 149° de alcohol en la prueba de alcotest. El conductor será remitido por conducción peligrosa.

