Carmina Burana llega a San Salvador: una experiencia única que une la fuerza de la música, el poder del canto y la pasión de la danza

Este próximo 16, 17, 18 y 19 de octubre, la productora OnStage trae al público salvadoreño una de las obras más impactantes y reconocidas por la audiencia mundial.

Carmina Burana, compuesta por el alemán Carl Orff, es un espectáculo que reúne en un mismo escenario a más de 95 artistas nacionales que, a través de la orquesta en vivo, el canto coral y la danza, ofrecen a la audiencia una experiencia única y poderosa.

Estrenada en 1937 e inspirada en poemas medievales escritos en latín, alemán antiguo y francés, la obra celebra y cuestiona los grandes temas de la vida: la fortuna, el amor, los placeres y la belleza del presente. Carmina Burana está estructurada en una serie de cantos y coros que inician y culminan con el poderoso himno O Fortuna, un ícono de la música clásica en todo el mundo. Su fuerza dramática la ha convertido en una de las obras más emblemáticas del siglo XX.

La producción en San Salvador cuenta con la dirección artística de María Elena y Diana Aranda, quienes han diseñado una imponente puesta en escena que integra lo sinfónico, lo coral y lo coreográfico. El espectáculo suma el talento del maestro y coreógrafo salvadoreño Francisco Castillo; la dirección coral está bajo la guía del maestro Edgar Sopón, y la dirección de orquesta está a cargo de la maestra Alejandra Funes Bustamante.

A este grandioso elenco —formado por músicos, cantantes y bailarines salvadoreños que, a través de un amplio proceso de audición, suman sus talentos para traer al escenario esta producción— se agrega la participación especial, como primer bailarín, de Jorge Díaz de León.

Jorge es maestro, coreógrafo y bailarín mexicano. Actualmente es bailarín principal en la Compañía de Danza Antoinette y se desempeña como director artístico de ópera y ballet para la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.

Todo este espectáculo es posible gracias al apoyo de Banco Cuscatlán. “En Banco CUSCATLAN creemos que apoyar el desarrollo cultural y a los artistas nacionales es también una forma de retribuir a nuestros clientes, brindándoles experiencias únicas, de primer nivel, que los conecten con el arte y las emociones. Por eso, nos llena de orgullo ser parte de una producción tan majestuosa como Carmina Burana, que promete convertirse en una de las experiencias más impactantes y memorables presentadas en El Salvador”, comentó Isabel Giammattei, Gerente de Mercadeo de Banco CUSCATLAN.

Más que una producción, Carmina Burana es una experiencia artística inolvidable que ofrece al público la oportunidad de vivir de cerca una impactante pieza escénica que hace vibrar al mundo y, ahora, a El Salvador, gracias a la visión de la productora OnStage.

Información General de las Funciones

Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Nacional de San Salvador del 16 al 19 de octubre de 2025.

16, 17 y 18 de octubre: función a las 7:30 m.

19 de octubre: función a las 5:00 m

Boletos a la venta en Smart Ticket y en el kiosco en el centro comercial Galerías. Entradas también a la venta en taquilla el día del evento.

Valor de las entradas:

Palco y Platea: $35(por persona)

Mezzanine: $30

General: $20 (no numerado) El precio no incluye fee de boletería.

10% de descuento con Tarjetas del Banco Cuscatlán https://www.smartticket.fun/es/event-dates/carmina-burana

Más información

Sobre OnStage

OnStage es una productora de espectáculos artísticos profesionales, con una visión única, bajo la dirección de María Elena y Diana Aranda.

Pioneras en la producción de teatro musical en el país, han estado a cargo de grandes espectáculos de teatro musical, danza y otras experiencias inmersivas. Dentro de su repertorio se encuentran:

Elf El Musical, Chicago El Musical, Saturday Night Fever, Bolero de Ravel, Don Quijote, entre muchos más.

Instagram: @ onstage.sv https://onstage.com.sv/

Sobre los maestros y el elenco

Francisco Castillo

Maestro, bailarín y coreógrafo salvadoreño, Castillo inició sus estudios de danza en la Escuela Morena Celarié en 1981 y se ha desempeñado como una figura reconocida en la danza contemporánea en el país. Su trabajo como coreógrafo se extiende por países como México, Nicaragua, Estados Unidos y el Caribe.

Edgar Sopón

Edgar Sopón es un músico salvadoreño, licenciado en Música con énfasis en la Interpretación y Enseñanza de la Dirección Coral. Profesor de teoría musical y piano y actualmente director del Añil Coral Ensamble.

Alejandra Funes Bustamante.

Directora y fundadora de la Orquesta Filarmónica de El Salvador, posee formación musical en la ejecución con violonchelo, además de estudios internacionales en dirección orquestal. Alejandra también se desempeña como directora titular de la Camerata Femenil de la Ciudad de México.

Jorge Díaz de León.

Maestro, coreógrafo y bailarín mexicano certificado por la Royal Academy of Dance. Actualmente es el director artístico y el bailarín principal en la Compañía de Danza Antoinette de México. Jorge también se desempeña como el director artístico de ópera y ballet para la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.

