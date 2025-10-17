Negocios
Carmina Burana llega a San Salvador: una experiencia única que une la fuerza de la música, el poder del canto y la pasión de la danza
Este próximo 16, 17, 18 y 19 de octubre, la productora OnStage trae al público salvadoreño una de las obras más impactantes y reconocidas por la audiencia mundial.
Carmina Burana, compuesta por el alemán Carl Orff, es un espectáculo que reúne en un mismo escenario a más de 95 artistas nacionales que, a través de la orquesta en vivo, el canto coral y la danza, ofrecen a la audiencia una experiencia única y poderosa.
Estrenada en 1937 e inspirada en poemas medievales escritos en latín, alemán antiguo y francés, la obra celebra y cuestiona los grandes temas de la vida: la fortuna, el amor, los placeres y la belleza del presente. Carmina Burana está estructurada en una serie de cantos y coros que inician y culminan con el poderoso himno O Fortuna, un ícono de la música clásica en todo el mundo. Su fuerza dramática la ha convertido en una de las obras más emblemáticas del siglo XX.
La producción en San Salvador cuenta con la dirección artística de María Elena y Diana Aranda, quienes han diseñado una imponente puesta en escena que integra lo sinfónico, lo coral y lo coreográfico. El espectáculo suma el talento del maestro y coreógrafo salvadoreño Francisco Castillo; la dirección coral está bajo la guía del maestro Edgar Sopón, y la dirección de orquesta está a cargo de la maestra Alejandra Funes Bustamante.
A este grandioso elenco —formado por músicos, cantantes y bailarines salvadoreños que, a través de un amplio proceso de audición, suman sus talentos para traer al escenario esta producción— se agrega la participación especial, como primer bailarín, de Jorge Díaz de León.
Jorge es maestro, coreógrafo y bailarín mexicano. Actualmente es bailarín principal en la Compañía de Danza Antoinette y se desempeña como director artístico de ópera y ballet para la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.
Todo este espectáculo es posible gracias al apoyo de Banco Cuscatlán. “En Banco CUSCATLAN creemos que apoyar el desarrollo cultural y a los artistas nacionales es también una forma de retribuir a nuestros clientes, brindándoles experiencias únicas, de primer nivel, que los conecten con el arte y las emociones. Por eso, nos llena de orgullo ser parte de una producción tan majestuosa como Carmina Burana, que promete convertirse en una de las experiencias más impactantes y memorables presentadas en El Salvador”, comentó Isabel Giammattei, Gerente de Mercadeo de Banco CUSCATLAN.
Más que una producción, Carmina Burana es una experiencia artística inolvidable que ofrece al público la oportunidad de vivir de cerca una impactante pieza escénica que hace vibrar al mundo y, ahora, a El Salvador, gracias a la visión de la productora OnStage.
Información General de las Funciones
Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Nacional de San Salvador del 16 al 19 de octubre de 2025.
- 16, 17 y 18 de octubre: función a las 7:30 m.
- 19 de octubre: función a las 5:00 m
Boletos a la venta en Smart Ticket y en el kiosco en el centro comercial Galerías. Entradas también a la venta en taquilla el día del evento.
Valor de las entradas:
- Palco y Platea: $35(por persona)
- Mezzanine: $30
- General: $20 (no numerado) El precio no incluye fee de boletería.
10% de descuento con Tarjetas del Banco Cuscatlán https://www.smartticket.fun/es/event-dates/carmina-burana
Más información
Sobre OnStage
OnStage es una productora de espectáculos artísticos profesionales, con una visión única, bajo la dirección de María Elena y Diana Aranda.
Pioneras en la producción de teatro musical en el país, han estado a cargo de grandes espectáculos de teatro musical, danza y otras experiencias inmersivas. Dentro de su repertorio se encuentran:
Elf El Musical, Chicago El Musical, Saturday Night Fever, Bolero de Ravel, Don Quijote, entre muchos más.
Instagram: @onstage.sv https://onstage.com.sv/
Sobre los maestros y el elenco
Francisco Castillo
Maestro, bailarín y coreógrafo salvadoreño, Castillo inició sus estudios de danza en la Escuela Morena Celarié en 1981 y se ha desempeñado como una figura reconocida en la danza contemporánea en el país. Su trabajo como coreógrafo se extiende por países como México, Nicaragua, Estados Unidos y el Caribe.
Edgar Sopón
Edgar Sopón es un músico salvadoreño, licenciado en Música con énfasis en la Interpretación y Enseñanza de la Dirección Coral. Profesor de teoría musical y piano y actualmente director del Añil Coral Ensamble.
Alejandra Funes Bustamante.
Directora y fundadora de la Orquesta Filarmónica de El Salvador, posee formación musical en la ejecución con violonchelo, además de estudios internacionales en dirección orquestal. Alejandra también se desempeña como directora titular de la Camerata Femenil de la Ciudad de México.
Jorge Díaz de León.
Maestro, coreógrafo y bailarín mexicano certificado por la Royal Academy of Dance. Actualmente es el director artístico y el bailarín principal en la Compañía de Danza Antoinette de México. Jorge también se desempeña como el director artístico de ópera y ballet para la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.
Negocios
Liderar con propósito: WTW impulsa un liderazgo femenino auténtico que transforma desde el ser hacia el hacer
-
En el Foro ASI de Liderazgo Femenino, WTW, corredores de seguros, reafirma su compromiso con un liderazgo más humano, basado en la autenticidad, el servicio y la inspiración.
WTW, corredores de seguros, participó en el Foro de Liderazgo Femenino, un espacio organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) bajo el lema “Fuerza Productiva: Mujeres que Transforman la Economía de El Salvador”. El evento reunió a destacadas empresarias y líderes del país con el propósito de compartir experiencias, fortalecer capacidades y abrir diálogo sobre la inclusión financiera, la equidad y la participación de las mujeres en la economía salvadoreña.
En representación de WTW, Grecia Stephanie Mencía, Líder de Gestión de Clientes Multinacionales para Centroamérica, participó en este foro con la conferencia “Liderar con propósito”, en la cual abordó las bases de un liderazgo transformador sustentado en tres pilares esenciales:
- Conocerse para poder guiar,
- Liderar desde el servicio e
- Inspirar con el ejemplo.
“Liderar con propósito no empieza en los demás, empieza en nosotras mismas. No se trata solo de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. Cuando una líder conecta su propósito con el de su organización, genera impacto, confianza y compromiso duradero”, destacó Mencía durante su ponencia.
El enfoque de WTW se alinea con esta visión de liderazgo, fortaleciendo una cultura organizacional donde el propósito, la empatía y la colaboración son el punto de partida para generar valor tanto interno con sus colaboradores como externo, a través de las soluciones estratégicas que ofrece a sus clientes en materia de talento, riesgos y bienestar.
A través de esta participación, WTW consolida su compromiso con el liderazgo femenino y la formación de líderes con propósito, orientadas a construir entornos laborales más humanos, productivos y sostenibles. Y así, la compañía reconoce el papel esencial de las mujeres en la transformación de las organizaciones y las comunidades, y este foro se convirtió en una plataforma ideal para reafirmar su propósito institucional de inspirar cambios reales desde el liderazgo con autenticidad.
Empresarial
RON VENADO, patrocinador oficial regional de LaLiga
RON VENADO, la marca que por más de 75 años ha acompañado las reuniones entre amigos en Centroamérica, anuncia con orgullo su alianza como patrocinador oficial regional de LaLiga, una de las ligas de fútbol más importantes y apasionantes del mundo.
Con esta alianza, RON VENADO refuerza su vínculo con el fútbol, uniendo la pasión por el deporte más seguido en El Salvador y la región con los valores de amistad, autenticidad y cercanía que caracterizan a la marca.
LaLiga Española es reconocida globalmente como la cuna de algunos de los equipos más icónicos y de los jugadores más talentosos de la historia del fútbol. Con millones de seguidores en todo el planeta, representa pasión, calidad y espectáculo, atributos que se conectan de manera natural con el espíritu de RON VENADO y su compromiso de estar presente en los momentos que unen a los aficionados.
“Este patrocinio con LaLiga nos permite llevar a RON VENADO a un nuevo nivel de conexión con nuestros consumidores”, señaló Jessica Bazán, Gerente de País de Licores de Guatemala. “El fútbol es unión, pasión y celebración en grupo, y esos mismos valores son los que RON VENADO promueve desde su origen».
Esta alianza con LaLiga se alinea perfectamente con la plataforma central de la marca, «Mundo Venado». Esta plataforma impulsa experiencias que celebran la amistad y los momentos de disfrute genuino, convirtiendo el fútbol en el escenario perfecto para la unión, la pasión y la celebración en grupo. RON VENADO, una marca guatemalteca elaborada por Industrias Licoreras de Guatemala y distribuida por DISAL en El Salvador; es la bebida que acompaña estos encuentros de amigos, donde hay camaradería, libertad, y autenticidad. De esta forma, la marca se convierte en un aliado que busca juntar a los amigos para compartir, relajarse y pasar un buen momento, reafirmando el mensaje: «Así son los amigos, así es RON VENADO».
Con la alianza entre RON VENADO y LaLiga los asistentes podrán vivir la emoción de los partidos rodeados de la esencia de Mundo Venado: música, amigos, comida, y por supuesto, RON VENADO.
Al oficializarse como patrocinador oficial de LALIGA, Venado se convierte en la primera empresa guatemalteca en lograrlo, siendo un diferenciador importante y que le permite competir al mismo nivel de marcas globales que tienen patrocinios similares en otras categorías, reflejando así su compromiso de mantenerse en la vanguardia de las experiencias para los consumidores y llevando la emoción del fútbol a otro nivel.
Con esta iniciativa, la marca reafirma su compromiso de seguir creando momentos memorables para los salvadoreños, conectando con el fútbol, la amistad y la autenticidad que caracteriza a su consumidor.
Empresarial
Banco CUSCATLAN cumplirá esta navidad el sueño de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a cientos de salvadoreños
La época más esperada del año llegó y con ella, Banco CUSCATLAN da inicio, una vez más, a la Navidad CUSCATLAN, una temporada donde hace realidad los sueños de sus clientes. Este año, Banco CUSCATLAN presenta una promoción navideña inigualable: “Haz que pase el sueño de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM”, invitando a sus clientes a vivir la magia de la Navidad y la pasión del fútbol como nunca antes.
La Navidad CUSCATLAN estará llena de emoción, de sueños cumplidos y de premios increíbles. Banco CUSCATLAN en alianza con VISA harán realidad el sueño de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM a más de 250 tarjetahabientes. Porque para Banco CUSCATLAN, la Navidad es el momento perfecto para compartir sueños, crear recuerdos y cumplir experiencias inolvidables.
“En Banco CUSCATLAN creemos que los sueños de cada uno de nuestros clientes si se pueden hacer realidad y la Navidad es el momento perfecto para cumplirlos. Nuestra gran ilusión es hacer de esta NAVIDAD CUSCATLAN 2025 una época inolvidable para todos nuestros tarjetahabientes, dándoles el mejor y más grande regalo posible: la oportunidad de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. Para Banco CUSCATLAN lo más importante es crear recuerdos y experiencias memorables que premien la fidelidad de nuestros clientes” expresó Isabel Giammattei, Gerente de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco CUSCATLAN
La promoción estará vigente desde el 8 de octubre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026. Todos los clientes que hagan uso de sus Tarjetas de Crédito y Débito VISA CUSCATLAN obtendrán un número electrónico por cada US$10 en compras, con los cuales tendrán la posibilidad de participar en los sorteos de increíbles premios:
- 250 entradascategoría 1 y 2 para asistir a la Copa Mundial FIFA 2026TM.
- 4 paquetes dobles todo incluidopara disfrutar de uno de los dos partidos de cuartos de final disponibles o de uno de los 2 partidos de semifinales disponibles de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.
- 1 millón de MultiPuntos en premios, distribuidos entre 10 ganadores de 100,000 MultiPuntos cada uno.
“Cada compra que realicen nuestros clientes con sus Tarjetas CUSCATLAN puede ser ese sueño cumplido de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, por lo que los invitamos a todos a realizar todas sus compras de la temporada haciendo realidad los deseos de todos sus seres queridos y así incrementar sus posibilidades de ser uno de los salvadoreños que viva esta inolvidable experiencia junto a Banco CUSCATLAN”, destacó Elena Pineda, Subgerente de Producto Tarjeta de Banco CUSCATLAN.
Además, quienes soliciten y activen durante la vigencia de la promoción una Tarjeta de Crédito o Débito VISA CUSCATLAN recibirán cinco números electrónicos adicionales para participar de los sorteos, y los clientes que durante la vigencia de la promocion tengan 10,000 MultiPuntos acumulados individualmente o conjuntamente en sus tarjetas VISA CUSCATLAN obtendrán un número adicional para participar Los sorteos se realizarán los días 5 de noviembre, 3 de diciembre de 2025, y el 13 de enero de 2026.
Los clientes ganadores serán contactados directamente por Banco CUSCATLAN posterior a cada sorteo para coordinar la entrega de sus premios y comenzar a vivir la experiencia de sus sueños.
Con esta iniciativa, Banco CUSCATLAN reafirma su compromiso de brindarle a sus clientes más motivos para disfrutar de la Navidad con ilusión, esperanza y recompensas únicas. “Porque esta Navidad, todos soñamos con algo especial y el Banco CUSCATLAN lo hace posible: ¡haz que pase!”.