Judicial

Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año

Publicado

Hace 1 hora

el

Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).

Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.

Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.

En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.

Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.

Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.

Judicial

Cámara ordena captura de exdiputado Schafik Hándal y que se tramite difusión roja

Publicado

Hace 2 días

el

15 octubre, 2025

Por

La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó la captura del exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal, procesado por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y del empresario guatemalteco-israelí Jimmy Jamal Sawafta Mustafa.

El tribunal también instruyó al Juzgado Segundo de Instrucción que tramite una difusión roja ante Interpol, con el objetivo de localizar y extraditar al exlegislador en caso de encontrarse fuera del país.

La misma orden aplica para José Gerardo Rodríguez, acusado en el mismo proceso. Ambos imputados fueron declarados ausentes por el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, tras no presentarse a la audiencia correspondiente.

La decisión de la Cámara responde a una apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el proceso fuera instruido sin medidas cautelares.

Según la investigación fiscal, el caso está relacionado con la venta irregular de una finca con cuatro inmuebles, de la cual los acusados se habrían apropiado indebidamente. El 50 % de dicha propiedad pertenecía a Sawafta Mustafa, pero pese a conocerlo, Hándal realizó actos de dominio sobre la totalidad del inmueble.

El Ministerio Público señala que el exdiputado, en su calidad de gerente general de la financiera Tu Solidaria de R.L., transfirió los derechos de propiedad a favor de Transportes y Motores S.A. de C.V. por un valor de $500,000, el 22 de marzo de 2021, incurriendo en una falsedad que causó perjuicio patrimonial al empresario afectado.

Judicial

Pandillera del Barrio 18 condenada a 20 años de prisión por extorsión

Publicado

Hace 1 semana

el

9 octubre, 2025

Por

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.

Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.

La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.

Judicial

Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán

Publicado

Hace 2 semanas

el

3 octubre, 2025

Por

El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.

El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.

El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.

