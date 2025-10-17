Conductores capturados con 242° y 149° de alcohol tras incidentes viales

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este jueves se esperan lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en horas de la tarde y noche.

Durante la mañana se prevén neblinas en valles y un ambiente sin lluvias en las primeras horas; sin embargo, hacia el final de la mañana podrían registrarse precipitaciones aisladas en la cordillera volcánica y la zona norte del país.

Por la tarde, las lluvias se intensificarán y se volverán más organizadas sobre la cordillera volcánica, la zona norte y algunos sectores del Área Metropolitana de San Salvador. En horas de la noche, continuarán las tormentas en la zona norte y oriental del territorio.

El ambiente se mantendrá ligeramente cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada, con vientos que oscilarán entre los 6 y 14 km/h.

Estas condiciones están asociadas a la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical a las costas de Centroamérica y la influencia de una vaguada, detalló el MARN.

