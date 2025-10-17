Connect with us

Nacionales

Bomberos sofocan incendio de autobús en Las Delicias, Santa Tecla

Publicado

Hace 36 minutos

el

El Cuerpo de Bomberos atendió este viernes un incendio en una unidad de transporte colectivo de la ruta 79, ocurrido en la zona de Las Delicias, Santa Tecla, departamento de La Libertad Sur.

El siniestro se registró sobre la carretera Panamericana, debajo del paso a desnivel de Las Delicias, según informaron las autoridades.

El personal operativo aplicó una estrategia de control inmediato para sofocar las llamas y evitar su propagación. Gracias a la rápida intervención, el fuego fue controlado sin que se registraran víctimas ni daños de consideración.

Related Topics:
Continuar Leyendo
PUBLICIDAD
Publicidad

Nacionales

Conductores capturados con 242° y 149° de alcohol tras incidentes viales

Publicado

Hace 5 minutos

el

17 octubre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos conductores en estado de ebriedad, tras realizarles pruebas de alcoholemia que arrojaron 242° y 149° de alcohol en sangre, respectivamente.

El primer detenido, José Geovanis Campos, de 42 años, fue interceptado mientras conducía un pick-up con 242° de alcohol. Según las autoridades, Campos no logró subir una pendiente, lo que provocó que el vehículo retrocediera y dejara a su acompañante de 44 años lesionado. El incidente ocurrió en la calle principal del cantón San Antonio, distrito de Candelaria, Cuscatlán Sur. El lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde se reporta estable. Campos será remitido por conducción peligrosa y lesiones culposas.

Por otra parte, Edwin Suyen Sorto Cruz fue detenido en el kilómetro 55½ de la carretera antigua a Zacatecoluca, tras arrojar 149° de alcohol en la prueba de alcotest. El conductor será remitido por conducción peligrosa.

Continuar Leyendo

Nacionales

MARN prevé lluvias y tormentas en todo el país durante la tarde y noche de este viernes

Publicado

Hace 50 minutos

el

17 octubre, 2025

Por

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este jueves se esperan lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en horas de la tarde y noche.

Durante la mañana se prevén neblinas en valles y un ambiente sin lluvias en las primeras horas; sin embargo, hacia el final de la mañana podrían registrarse precipitaciones aisladas en la cordillera volcánica y la zona norte del país.

Por la tarde, las lluvias se intensificarán y se volverán más organizadas sobre la cordillera volcánica, la zona norte y algunos sectores del Área Metropolitana de San Salvador. En horas de la noche, continuarán las tormentas en la zona norte y oriental del territorio.

El ambiente se mantendrá ligeramente cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada, con vientos que oscilarán entre los 6 y 14 km/h.

Estas condiciones están asociadas a la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical a las costas de Centroamérica y la influencia de una vaguada, detalló el MARN.

Continuar Leyendo

Nacionales

Camión vuelca y choca contra una ladrillera en San Vicente

Publicado

Hace 17 horas

el

16 octubre, 2025

Por

Un camión volcó esta tarde sobre la carretera Panamericana, en las cercanías del municipio de Santo Domingo, San Vicente, tras ser supuestamente sacado del carril por una rastra, según el informe preliminar de las autoridades.

El vehículo terminó impactando contra una ladrillera ubicada a la orilla de la vía. Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para auxiliar a los ocupantes del camión y a los trabajadores del negocio.

Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución para evitar accidentes en la zona..

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído