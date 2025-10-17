Nacionales
Bomberos sofocan incendio de autobús en Las Delicias, Santa Tecla
Conductores capturados con 242° y 149° de alcohol tras incidentes viales
MARN prevé lluvias y tormentas en todo el país durante la tarde y noche de este viernes
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este jueves se esperan lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en horas de la tarde y noche.
Durante la mañana se prevén neblinas en valles y un ambiente sin lluvias en las primeras horas; sin embargo, hacia el final de la mañana podrían registrarse precipitaciones aisladas en la cordillera volcánica y la zona norte del país.
Por la tarde, las lluvias se intensificarán y se volverán más organizadas sobre la cordillera volcánica, la zona norte y algunos sectores del Área Metropolitana de San Salvador. En horas de la noche, continuarán las tormentas en la zona norte y oriental del territorio.
El ambiente se mantendrá ligeramente cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada, con vientos que oscilarán entre los 6 y 14 km/h.
Estas condiciones están asociadas a la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical a las costas de Centroamérica y la influencia de una vaguada, detalló el MARN.
Camión vuelca y choca contra una ladrillera en San Vicente
Un camión volcó esta tarde sobre la carretera Panamericana, en las cercanías del municipio de Santo Domingo, San Vicente, tras ser supuestamente sacado del carril por una rastra, según el informe preliminar de las autoridades.
El vehículo terminó impactando contra una ladrillera ubicada a la orilla de la vía. Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar para auxiliar a los ocupantes del camión y a los trabajadores del negocio.
Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución para evitar accidentes en la zona..