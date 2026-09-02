Hijo de Maduro revela el origen de las fotos de su padre en prisión

El líder de la organización criminal Los Pulpos y uno de los hombres más buscados por las autoridades de Perú, Jhonsson Smit Cruz, fue capturado este martes en Bolivia, de donde será expulsado en las próximas horas, informaron las autoridades.

Cruz, de 30 años y conocido como «John Pulpo», es señalado como líder de Los Pulpos, una banda dedicada a extorsiones, secuestros y asesinatos a sueldo. El grupo criminal opera en Trujillo, ciudad ubicada a 500 kilómetros al norte de Lima, donde habría establecido su red de extorsiones.

«John Pulpo» fue condenado a cadena perpetua por asesinar en 2020 a un comerciante durante un robo en Trujillo.

El ministro del Interior peruano, César Astudillo, confirmó su detención y señaló a Canal N que en Trujillo Los Pulpos representan «el temor de toda la gente».

La captura ocurrió durante la mañana en un edificio comercial de La Paz, Bolivia, luego de que Cruz intentara darse a la fuga, según informó el jefe policial boliviano Adrián Álvarez. Junto con él también fue detenido otro miembro de la organización criminal.

Ambos serán expulsados de Bolivia para ser procesados en Perú.

Álvarez describió a Cruz como «un blanco de alto valor regional», debido a que también habría operado en Chile y Argentina y buscaba hacer lo mismo en Bolivia.

Según las investigaciones, Cruz, quien dirigía una organización de más de 100 integrantes, se sometió a varias cirugías estéticas para evitar ser identificado. Al momento de su captura fue localizado sin armas y con 10.000 dólares.

La Policía Nacional del Perú informó en Facebook que Estados Unidos cooperó con las policías peruana y boliviana en las labores que permitieron la detención de «John Pulpo».

La captura se produce después de que el domingo Los Pulpos asesinaran a cuatro personas en Trujillo durante el secuestro de un empresario minero, quien fue liberado la tarde del lunes.

En Perú, las autoridades habían ofrecido una recompensa equivalente a unos 146.000 dólares por información que permitiera localizar a Cruz.

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