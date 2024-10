Guatemala captura a narco hondureño pedido en extradición por EE.UU.

Dos hombres, hermanos de origen kurdo, fueron amputados de cuatro dedos de la mano derecha mediante una guillotina en la prisión de Urmia, en el noroeste de Irán, según informes de varias ONGs.

Posteriormente fueron trasladados al hospital para recibir atención médica, detallaron estos documentos.

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó que los dos hermanos, Shahab y Mehrdad Teimuri, fueron inicialmente arrestados en 2019 por robo y condenados a prisión y amputación de dedos.

Según el grupo Hengaw, con sede en Noruega y que denuncia frecuentemente las violaciones de derechos humanos en Kurdistán e Irán, los dos hombres no tuvieron derecho a comunicarse con el exterior ni a recibir visitas desde su condena.

«Las amputaciones como castigo están prohibidas en el derecho internacional, en particular mediante la prohibición de la tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como estipulan la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Irán es signatario», recordó el Center for Human Rights in Iran, con sede en Nueva York.

La amputación de dedos está autorizada en la República Islámica de Irán en aplicación de la sharía. Según el Centro Abdorrahman Borumand, con sede en Estados Unidos, las autoridades iraníes han amputado los dedos de al menos 131 hombres desde enero de 2000.

Sin embargo, la aplicación de estas penas ha sido menos frecuente en los últimos años.

Según Amnistía Internacional un hombre fue amputado de los dedos en mayo de 2022, al igual que otro condenado por robo en julio de 2022, en la prisión de Evin en la capital, Teherán.

A los condenados a esta sentencia se les amputan cuatro dedos de la mano derecha, dejando solo el pulgar.

