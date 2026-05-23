Internacionales
Guatemala blinda frontera tras violencia
El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que la Policía Nacional Civil y el Ejército intensificaron la vigilancia en la frontera con Honduras, luego de sangrientas masacres registradas el jueves en territorio hondureño que causaron al menos 24 muertos, entre ellos cinco agentes policiales.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que las autoridades mantienen monitoreo constante en los pasos fronterizos y coordinación con fuerzas de seguridad hondureñas para impedir que los responsables de los ataques ingresen a Guatemala.
«Hemos tenido constante monitoreo de la situación y nos hemos comunicado con autoridades del vecino país para conocer el estado de la frontera. Hemos enviado varios contingentes de la Policía Nacional Civil para reforzar la zona y evitar que las personas que atentaron contra la Policía de Honduras se trasladen a territorio nacional. También contamos con el apoyo del Ejército de Guatemala», declaró Villeda.
Según el funcionario, las medidas de seguridad se concentran principalmente en áreas limítrofes de Izabal y Chiquimula, donde se incrementaron los patrullajes y los controles vehiculares. Se informó del cruce de dos hondureños sospechosos por la masacre de policías.
Internacionales
SpaceX lanza la última versión de su megacohete Starship
SpaceX lanzó con éxito, ayer viernes, la última versión de su gigantesco cohete Starship en un vuelo de prueba crucial para la empresa de Elon Musk, que prevé su salida a Bolsa, y después de que un intento la víspera se cancelara por problemas técnicos.
El vuelo, que duró unos 65 minutos, no estuvo exento de contratiempos, pero los empleados de SpaceX estallaron en júbilo cuando el cohete amerizó en el océano Índico como estaba previsto.
Starship despegó con éxito desde Texas poco después de las 17H30 hora local (22H30 GMT).
Las dos partes del aparato se separaron correctamente, pero el propulsor no completó la combustión prevista, declaró el portavoz de la empresa, Dan Huot, durante la transmisión en directo del lanzamiento.
El propulsor cayó entonces rápida e incontroladamente en las aguas del golfo de México.
Aunque la compañía no tenía planes de recuperarlo intacto, una maniobra espectacular que ya ha realizado en el pasado, sí contaba con hacerlo amerizar en un punto concreto.
«¡Amerizaje confirmado!», escribió la empresa en X.
Según las imágenes, la nave no se encontraba exactamente en la órbita correcta tras un fallo de uno de sus motores. Para compensarlo, había hecho funcionar sus otros cinco motores restantes un poco más de tiempo.
«Yo no lo llamaría una inserción orbital nominal», afirmó Huot, pero señaló que el cohete se encontraba en una trayectoria que estaba «dentro de los márgenes».
Los empleados de SpaceX celebraron cuando la nave comenzó a desplegar un conjunto de satélites de prueba, así como dos «satélites Starlink especialmente modificados» equipados con cámaras para analizar el escudo térmico del artefacto.
Musk aplaudió a su equipo en X, calificando el vuelo de «épico».
«Han marcado un gol para la humanidad», dijo.
SpaceX tuvo que postergar este vuelo de prueba tras fallas el jueves.
Retos XXL
La empresa de Musk lanzó el Starship por duodécima vez el viernes, siete meses después de su último lanzamiento.
Con sus 124 metros de altura, el modelo actual es ligeramente más grande que el anterior y la compañía está empeñada en demostrar las mejoras introducidas, tras presentar esta semana la documentación para comenzar a cotizar en la Bolsa. La oferta pública inicial (OPI) se espera que sea en junio y que marque un récord.
Hay mucho en juego con los avances de SpaceX: la empresa tiene un contrato con la NASA para producir una versión modificada de Starship que sirva para los programas lunares.
La agencia espacial estadounidense prevé enviar astronautas a la Luna en 2028. Y quiere ganarle a China, que aspira a enviar allí una misión tripulada antes de 2030.
Pero, habida cuenta de los retrasos acumulados por el sector privado, el gobierno de Donald Trump teme cada vez más que Estados Unidos fracase en conseguir este objetivo primero.
Clayton Swope, experto aeroespacial del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo a la AFP que «la versión mejorada de Starship hizo la mayor parte de lo que SpaceX esperaba que hiciera durante el lanzamiento».
Pero señaló que había pasado un tiempo significativo desde el último vuelo de prueba.
El director de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, estaba presente en el sitio del lanzamiento el viernes.
«Estamos deseando ver volar este cohete porque, con suerte, en algún momento no muy lejano nos uniremos en órbita terrestre», comentó en una rueda de prensa organizada por SpaceX antes del despegue.
Tras la prueba, Isaacman publicó elogios en X. «Un paso más cerca de la Luna… un paso más cerca de Marte», dijo el responsable de la NASA.
Tanto SpaceX como su rival Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos que también compite por desarrollar un módulo de alunizaje, han reajustado sus estrategias para priorizar proyectos relacionados con misiones lunares.
La NASA aspira a probar en 2027 un encuentro en órbita entre su nave espacial y uno o dos módulos lunares, y llevar a cabo un alunizaje tripulado antes de finales de 2028.
Pero queda mucho por hacer antes de eso, y expertos del sector han expresado repetidamente su escepticismo de que SpaceX y Blue Origin puedan alcanzar los hitos a tiempo.
Internacionales
Pentágono publica más archivos de ovnis
El Pentágono publicó el viernes un segundo lote de archivos sobre fenómenos anómalos no identificados (FANI), normalmente llamados objetos voladores no identificados (ovnis).
Los archivos recientemente publicados comprenden 222 documentos históricos, fotografías, videos e informes de testigos, incluyendo registros de investigación histórica, así como informes e imágenes recabadas por el ejército y agencias gubernamentales de Estados Unidos en los últimos años relacionados con FANI observados en el aire, el espacio, la tierra y el mar.
La colección seguirá siendo albergada en una página de internet específica del Gobierno, war.gov/UFO, y se darán a conocer archivos adicionales de forma continua, indicó el Pentágono.
El vocero del Pentágono, Sean Parnell, dijo el lunes que el sitio de internet había recibido más de 1,000 millones de visitas desde su lanzamiento el 8 de mayo, lo que destaca el gran interés del público en el tema.
Parnell señaló que el Pentágono y sus agencias socias trabajan activamente en la tercera publicación de archivos de FANI.
El primer lote de archivos sobre FANI publicado por el Pentágono incluye 161 elementos.
Internacionales
Brote de sarampión provocó la muerte de más de 500 niños en Bangladés desde marzo
Los hospitales de la capital, Daca, se han visto desbordados por los casos y han habilitado salas específicas para recibir pacientes, pero luchan contra la escasez de camas de cuidados intensivos.
Las muertes siguen en aumento: 13 niños fallecieron solo en las últimas 24 horas, elevando el balance del desastre a 512, de acuerdo con las cifras del departamento de salud desde el 15 de marzo.
Bangladés puso en marcha una campaña masiva de vacunación para combatir el brote, y la jefa de UNICEF en el país, Rana Flowers, dijo esta semana que la campaña ya ha alcanzado a 18 millones de niños.
Sin embargo, el departamento de salud afirmó que el impacto pleno de las vacunaciones tardará meses en sentirse.
El sarampión es altamente contagioso, se propaga a través de la tos y los estornudos, y no tiene un tratamiento específico una vez contraído.
Las complicaciones pueden incluir inflamación cerebral y graves problemas respiratorios. Aunque la enfermedad puede afectar a cualquier persona, es más común entre los niños.
Los trabajadores de la salud señalan que los niños más afectados suelen estar desnutridos y pertenecer a familias de bajos ingresos.
Muchos no habían recibido las vacunas de rutina o tenían una inmunidad debilitada a raíz de la mala alimentación, o ambas cosas.
El balance de muertes del departamento de salud se conoció después de que el gobierno afirmara que el brote está contenido.
La mayoría de los casos registrados en Bangladés durante el brote actual se han dado en niños de entre seis meses y cinco años.
Médicos afirman que muchos de los niños que llegan a los hospitales ya están en estado crítico.
«Aunque el sarampión es altamente contagioso, un bebé sano y sin complicaciones puede sobrevivir con medicación mínima», declaró a la AFP Ainul Islam Khan, pediatra del Hospital y Facultad de Medicina Shaheed Suhrawardy, de Daca.